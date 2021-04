La Real Sociedad afianza Europa y hunde al Eibar

La Real Sociedad logró una valiosa victoria para defender su plaza europea en LaLiga Santander 2020-2021 después de llevarse por 0-1 el derbi guipuzcoano ante un Eibar que sigue negado y que dio otro paso hacia el descenso, en el partido que cerró este lunes la trigesimosegunda jornada de la competición.

El conjunto 'txuri-urdin' no desperdició los resultados de los otros candidatos a jugar en Europa el año que viene y se afianzó en su quinta plaza, con tres puntos de ventaja sobre el Betis, y cuatro sobre el Villarreal, después de un partido sin excesivo brillo donde sacó partido a la ansiedad de su rival.

Los de José Luis Mendilibar ya ven muy complicada la opción de salvarse después de encadenar su decimosexta jornada seguida sin sumar los tres puntos, y con su quinta derrota seguida ya están a siete puntos de la permanencia con 15 por disputarse.

El derbi tuvo emoción hasta el final por el resultado ajustado, aunque no fue un partido excesivamente brillante, con una parte para cada uno y donde decidió el gol poco antes de la primera media hora de juego del Alexander Isak, que ya suma 14. El sueco 'cazó' solo una prolongación de Le Normand tras un saque de esquina y no perdonó ante Dimitrovic.

El delantero realista pudo sentenciar al inicio de la segunda parte, pero no resolvió bien su mano a mano ante el guardameta 'armero' tras un fallo de Cote. El Eibar mejoró tras el descanso, pero no le fue suficiente y volvió a evidenciar su falta de poderío ofensivo. Edu Expósito y Arbilla tuvieron las dos mejores en los minutos finales para arañar al menos un punto, pero Remiro estuvo acertado.