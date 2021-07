El PP reclama otra vez que se licite el pliego de basuras

El PP ha vuelto a reclamar la necesidad de que el pliego de basuras se saque a licitación y más porque ya se han cumplido tres años desde que se encuentra fuera «de toda prórroga legal». Además ha puesto de manifiesto que están hablando de un contrato del que «dependen temas tan fundamentales como la frecuencia de recogida de residuos, la mejora de zonas como los barrios anexionados, la sustitución y modernización de contenedores, la optimización de su ubicación o una mayor eficacia en el reciclaje». En este sentido apuntan además en nota de prensa que «son muchas las asociaciones de vecinos y colectivos abulenses que demandan mejoras en este sentido y deben ser escuchados y atendidos en un pliego tan importante como este, que sale para una duración de varios años».

En la citada nota la portavoz popular, Sonsoles Sánchez-Reyes, pone cifra al retraso y asegura que son «1.100 días de los cuales el 70 % de ese tiempo el Consistorio ha estado gobernando Por Ávila». Además recuerda que al producirse el cambio de mandato, en junio de 2019 y cuando Por Ávila relevó al PP al frente del Ayuntamiento «quedó redactado un borrador del pliego, pero el equipo de Gobierno no ha continuado con él. Sánchez-Reyes indica que con la formación amarilla al frente del Ayuntamiento, «hemos visto de todo en los medios de comunicación y en los órganos municipales en relación al pliego de basuras, lo que demuestra que el alcalde y sus concejales no son conscientes de la importancia que tiene para la ciudad sacar adelante cuanto antes este contrato».

De esta forma, rememora que el 19 de noviembre de 2019, «vimos al alcalde arremeter al respecto contra sus antecesores diciendo que no habían hecho su trabajo. Si dijo esto por menos de un año fuera de prórroga y habiéndole quedado ya un borrador de pliego, ¿qué dirá de sí mismo, después de más de dos años, sin borrador alguno que haya presentado en ningún órgano de gobierno municipal?», se pregunta.

Por otro lado, en el Plan Anual de Contratación de 2020, el pliego de basuras estaba previsto que se licitase en octubre de 2020, «pero es obvio que este hecho no se ha producido». Asimismo, el 15 de junio de 2020, la teniente de alcalde de Hacienda indicó que contemplaba ya la licitación del pliego de basuras, sin embargo, «ha pasado más de un año de esa frase y aún no se ha avanzado nada en este asunto», lamenta la concejala del PP. Un asunto más en el que inciden los populares pasa por que el Plan Anual de Contratación de 2021, la cuantía del pliego de basuras se reduce en casi un millón de euros respecto a 2020, con una previsión de coste de 7,2 millones frente a los 8,1 millones contemplados el pasado año. A juicio de Sonsoles Sánchez-Reyes, «eso, lamentablemente, ya no hace esperar el mismo alcance para un contrato de la relevancia de éste».