El Real Ávila muerde la segunda plaza

El Real Ávila se consolida segundo del Grupo VIII B. Queda mucho por delante, pero así como la Gimnástica Segoviana da la sensación de hacer pocos amigos en un inicio de temporada implacable, los de José Manuel Jimeno siguen demostrando sus hechuras para seguir a los segovianos hacia la fase de ascenso. Queda mucho y en esto del fútbol del elogio a la crítica y el lamento suele pasarse en un suspiro, pero los encarnados conseguían este fin de semana sacar tres puntos especialmente valiosos en un Francisco Rubio donde pocas veces el Numancia B les había permitido festejar nada. Llegaban al partido tras perder ante la Segoviana y empatar ‘in extremis’ ante la Arandina pero, lo que preocupaba más, de perder la imagen con la que el equipo había comenzado el curso. No la dieron en la primera mitad, sí en la segunda, donde no sólo se hicieron dueños del partido y el marcador, sino que volvieron a dar muestras de que si quieren, pueden.

Hubo que esperar 45 minutos para volver a ver al equipo «que nos encandiló a todos desde el inicio de temporada». Y aquí el eterno debate del vaso medio lleno o medio vacío. Tras una primera mitad en la que el equipo salió grogui, «la reacción en la segunda fue brutal». Como ante la Arandina volvió a salir a relucir la ambición y el hambre del equipo. Sin embargo es consciente José Manuel Jimeno que mejor no esperar. Dar alas en la primera mitad a cualquier rival puede ser una peligrosa moneda al aire que no siempre salga de cara. Salió ante la Arandina, cuando Carlos Pascual hacía el 1-1 en el descuento, y volvía a caer del mismo lado para los encarnados cuando en los últimos minutos Manuel Sánchez, de penalti, y de nuevo Carlos Pascual, «en una gran jugada e incorporación que remata de cabeza», hacían el 1-2. «Tenemos que dar con la tecla, rectificar, para que desde el minuto uno se vea ese equipo ambicioso que tanto gusta.Para ello estamos trabajando» reconoce José Manuel Jimeno. Ylos resultados le han dado el margen suficiente para hacerlo desde la tranquilidad.

El Real Ávila se ha consolidado en la segunda posición. Bien es cierto que la tabla es ahora una suposición virtual, que los partidos aplazados no dejan ver a las claras si quienes se esperan como rivales directos acabarán siéndolo. Pero mientras todo se decide el equipo encarnado sigue sumando. Y el próximo fin de semana, el Real Burgos.