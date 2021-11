El Diocesanos quiere dar la sorpresa a una Arandina alza

Espera El Montecillo, un campo siempre complicado, incluso cuando toca mirar hacia abajo en la clasificación para encontrar a la Arandina, tres puntos por encima de un Colegios Diocesanos UCAV que, como ya hiciera ante el Atlético Astorga en La Eragudina, no renuncia a nada.Los de Somoza no están para desperdiciar oportunidades y en estos momentos cada uno de los partidos que tienen por delante es una oportunidad para reaccionar tras un inicio de temporada incómodo con el que no se termina de romper. Se han mejorado las sensaciones, pero aún hay detalles que lastran a un equipo con una victoria en nueve partidos. La segunda hay que buscarla donde sea. Y El Montecillo puede ser un lugar estupendo para conseguirla, aunque en estos momentos la flecha de los de Álex Izquierdo parece empezar a apuntar hacia arriba.

«El año pasado estuvimos realmente mal allí». Un partido y un marcador (6-0) de esos que aún escuecen en la memoria. «Siempre queda el recuerdo del mal partido que hicimos.Son partidos, como el del Real Ávila, en los que nos achicábamos un poco, en los que salíamos acomplejados. Este año, aunque los resultados no estén siendo los esperados, con este tipo de equipos y de campos, grandes y de hierba natural, las sensaciones están siendo distintas» analiza el técnico abulense, que espera un rival «que minimiza sus errores, con un fútbol muy práctico. Defensivamente están muy bien armados». Pese a todas las virtudes de los burgaleses «espero que les compitamos, que sea un partido igualado del que tratemos de sacar algo.Por qué no» se pregunta Somoza en un momento en el que reconoce que los suyos necesitan un triunfo. «Nosotros nos quejamos de cómo empezamos la temporada, pero tenemos a la Arandina a tres puntos. Es importante este año sumar de tres en tres viendo las dificultades que están teniendo los equipos para ganar partidos. Necesitamos una victoria porque llevamos muchos empates.Vamos a intentarlo».

«Tenemos una forma de jugar, una identidad»

Nuevo rival, nuevo escenario, pero «nosotros tenemos una forma de jugar, una identidad» y desde esa identidad tiene claro José Alberto Fernández Somoza que «vamos a salir a pelear el partido. No vamos a ir con ningún tipo de complejos. Vamos a salir a hacer lo que sabemos, lo que hacemos habitualmente fuera de casa, lo que hicimos ante el Ávila, ante el Astorga... Luego te puede salir bien o mal» analiza el técnico abulense. Quiere de los suyos la solidez y el equilibrio en defensa que les permita minimizar errores ante un rival que no los perdona. A partir de ahí, fundamental mejorar las prestaciones en ataque.