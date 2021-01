El PP reitera su crítica a la falta de un pliego de basuras

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila volvió a incidir este viernes en "la falta del pliego de basuras, 19 meses después de la toma de posesión del actual equipo de gobierno, y tras diez meses en situación de pandemia". Su portavoz en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Encinar, recordó, además, que “no solo no han sacado a licitación el nuevo pliego, sino que han recortado la limpieza viaria y recogida de residuos en 2020 en 250.000 euros, algo inconcebible en tiempos de crisis sanitaria como en la que estamos inmersos”.

Apuntó Encinar que en el Presupuesto municipal de 2020 el equipo de gobierno incluyó una partida de 40.000 euros para la externalización de la redacción del pliego de basuras, “a la cual nos negamos, puesto que en el Ayuntamiento tenemos técnicos que son grandes profesionales y podrían desarrollar el trabajo óptimamente sin ninguna duda, y, por tanto, no era necesario destinar recursos a esta labor. Sin embargo, como ha ocurrido con tantas partidas el año pasado, no la ejecutaron y la dejaron durmiendo en un cajón. Estaremos atentos para que no la incluyan en el Presupuesto 2021, pues los recursos son escasos en época de crisis y hay que administrarlos hacia los fines más necesarios”.

El concejal popular destacó que “el alcalde nos criticó en su día el retraso en sacar adelante el pliego de basuras. Sin embargo, el equipo de Gobierno de la Corporación anterior estuvo 349 días sin esa licitación frente a los 587 días que ya llevan Por Ávila y su socio de coalición, a pesar de contar con el doble de concejales liberados. Es obvio que, tal y como están las cosas, estos plazos se van a alargar más en el tiempo puesto que, a día de hoy, el equipo de Gobierno sigue sin presentar a la oposición ningún borrador en ningún órgano municipal”.

Tal y como señaló ya el edil del PP hace unos meses, “un nuevo pliego de basuras es una oportunidad muy importante para mejorar aspectos como las frecuencias de las recogidas, el número, ubicación y tipo de contenedores, los servicios a los barrios anexionados, el tratamiento de los residuos, y en general el estado de limpieza de nuestra ciudad. No puede tomarse a la ligera ni dejar pasar el tiempo pasivamente”, y puntualiza “si esto es siempre importante, lo es aún mucho más en época de pandemia”.