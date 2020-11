El deporte no para en Las Navas del Marqués

El objetivo era que el deporte en Las Navas no parara a pesar de la actual situación, y creo que lo hemos conseguido». María José del Pozo, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués explica que es lo que se ha pretendido desde su departamento bajo la marca #LasNavasEsDeporte. El cierre de los gimnasios decidido desde la Junta de Castilla y León obligó al equipo que dirige Del Pozo a reinventar la manera de realizar las actividades, y través de clases online ha conseguido mantener toda la oferta deportiva municipal, sin que ninguna clase se tuviera que suspender, de tal manera que los más de 100 usuarios del servicio deportivo municipal han podido seguir realizando la práctica elegida.

La concejala destaca que el mantenimiento ha sido posible «a la labor de todo el equipo», con Alberto Santamaría como coordinador;Marta Galán como monitora deporrtiva, y Mayte Pérez, Javier Maganto y JuanMartín como monitores de natación-socorristas. «Sin todos ellos esta locura no sería posible», reconoce Del Pozo.

Las clases online corren a cargo deMarta Galán (pilates, gap, spinning, zumba y step) y Alberto Santamaría (spinnig y entrenamiento funcional), destacando el hecho de que desde el Ayuntamiento se han prestado a los usuarios un total de 39 bicicletas de spinning que tienen en sus domicilios para poder seguir la clase. También se ha repartido material para otras clases, como gap, o pilates.

«Nosotros entendemos que el deporte es más que un entretenimiento y por eso hemos pretendido que las actividades no pararan a pesar de que estamos en una situación muy complicada para ello. Ayudamos a un estilo de vida saludable que a mucha gente le ayuda, no sólo para el cuerpo, sino también para la mente», reconoce María José del Pozo, para quien «es muy importante también que socialicemos, y a través del deporte lo estamos haciendo también.

La máxima responsable del área deportiva municipal del Ayuntamiento navero destaca la muy buena acogida que ha tenido el posibilitar que las actividades se realicen en los domicilios de los naveros, y de hecho han sido muy pocos los usuarios que se han dado de baja. Mantener los horarios de las clases presenciales prácticamente invariables es algo que también ha ayudado a que los ya inscritos siguieran en el programa, aprovechando la enseñanza del anterior confinamiento, en el que se sembraron las bases de este programa, por si había otras medidas parecidas, como así ha sucedido.

El planteamiento es seguir con este formato al menos hasta final de año, a la espera de cómo evoluciona la situación sanitaria.