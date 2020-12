Tintes blancos para el puente de diciembre

Ávila se levantó este jueves con temperaturas bajo cero. El temporal que entraba días atrás por la cornisa Cantábrica alcanzó en esa jornada algunos puntos de Castilla y León donde además del frío llegaba viento y nieve. Algunas de las temperaturas más bajas se marcaban en nuestra región y puntos como el puerto del Pico figuraban en el ránking de heladas, con registros de -6,6 a las ocho de la mañana, aún lejos de los -11,2 de Cap de Vaqueira en Lérida o los -10 de Port Aine, también en esta provincia.

Eran los primeros compases del que se ha bautizado como el primer temporal del invierno (aunque sobre calendario aún no hayamos llegado a esta estación). Primeros compases porque para este viernes ya hay un aviso amarillo que anuncia nieve en tierras abulenses y además durará prácticamente toda la jornada. La previsión es de acumulaciones de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas. La cota de nieve irá bajando a unos 600 metros. Si bien las mayores nevadas se esperan por encima de 1.000 metros.

Además, las temperaturas también serán propias del invierno pues las mínimas que el jueves en la ciudad estaban en -2 bajarán el viernes a -3 que se mantendrán también el sábado en ese registro para, el domingo recuperarse un poco, pero aún sin subir de cero y de cara al lunes alcanzar mínimamente los valores positivos. Ahora bien, las máximas serán en general bajas también: si el jueves podíamos llegar en la capital incluso a los 10 grados, el viernes caen a la mitad y aún más lo harán el sábado, con tres grados de máxima en la ciudad. Ya el domingo, e igual que las mínimas, suben, hasta los 4 grados únicamente, para el lunes llegar a 8.

En definitiva va a ser un puente en lo meteorológico, frío y con posibilidad de nieve. Mucho más el viernes que el resto del fin de semana, pero según la Agencia Estatal de Meteorología, las blancas precipitaciones también nos podrían acompañar el sábado y el domingo, aunque con menor probabilidad y de momento, sin aviso.

Esto en cuanto a la ciudad ya que en la sierra abulense, en cotas más altas, como es el caso de Gredos, se puede decir que la situación se radicaliza, con máximas y mínimas bastante más bajas. Claro ejemplo el sábado en un lugar como Navarredonda de Gredos, con mínimas, en principio, de -7 grados y máximas, de -2. Con posibles nevadas, por supuesto, el viernes y a partir del inicio de la semana próxima en la que continúa el puente festivo y lo hace con temperaturas que, a duras penas estarán en positivo.

En otros lugares como Arévalo pasarán frío porque lo hará, pero es probable que no vean la nieve y allí ni siquiera hay aviso amarillo. Ahora bien las mínimas hasta el domingo estarán entre -2 y 0 grados y las máximas, entre 5 y 7 positivos.

Y así nos vamos al Tiétar, la zona más cálida de Ávila pero que entre el viernes y el domingo también verá bajar de 0 el termómetro en cuanto a las mínimas, -1 el viernes, -2, el sábado y 0, el domingo ¿Y las máximas? Pues no llegarán a 10. Serán de 7, 6 y 9 el viernes, el sábado y el domingo respectivamente. La situación será muy parecida en el Alberche y Pinares.