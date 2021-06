El PP lamenta el «nuevo retraso» en el tema del agua

El Grupo Municipal del Partido Popular lamentó este miércoles el «nuevo retraso» que se produce en la adopción de medidas para solucionar el problema de abastecimiento de Ávila, una vez que el alcalde de Ávila anunció que habrá que esperar a la celebración de unas jornadas monográficas en otoño para saber las conclusiones de la Mesa de Expertos del Agua. Desde las filas populares se insiste en que ese retraso «se suma ya a los dos años de paralización de un proyecto que estaba consensuado y financiado por tres administraciones, algo que no se consigue fácilmente y que es fruto de mucho trabajo» y, por otro lado, se preguntan «qué coste supondrá para el Ayuntamiento estas jornadas».

Para Sonsoles Sánchez-Reyes, portavoz popular en el Consistorio abulense, el Plan de Abastecimiento de Agua para la ciudad mediante la captación desde el embalse de Las Cogotas era la solución definitiva al problema endémico de agua de la ciudad. «Estaba todo hecho. Tan solo faltaba ponerlo en marcha, sin embargo, la actitud caprichosa del alcalde ha sido la que ha estancado el proceso. Por eso, no podemos permitir que se queje de que seamos la única capital de España que no tiene garantizado el abastecimiento en sequía. La solución la tiene en su mano desde el 1 de marzo de 2019 y no ha querido seguir adelante con ella». Para la concejala del PP, «no es de recibo que el alcalde salga ahora pidiendo la ayuda de otras administraciones; ya la tiene plasmada en el Plan Cogotas».

En este sentido, Sánchez-Reyes señala que «un alcalde está para resolver problemas, no para crearlos ni para demorar soluciones, como ha hecho él. Después de decir en su toma de posesión, hace más de dos años, que el proyecto de las Cogotas era prioritario, se ha dedicado a dilatarlo en el tiempo, al ver que no estaría terminado antes de la próxima cita electoral de mayo de 2023».

La edil del PP lamenta que la situación de Ávila diste mucho de la de la ciudad de Soria, que consiguió su financiación también gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Estado en el año 2019, y donde las obras arrancarán ya en el mes de julio. «Los responsables de dejar en suspenso el proyecto aprobado son el alcalde y su equipo de Gobierno, debido a su incapacidad de gestión para sacar adelante proyectos trascendentales para nuestra ciudad».

Por último, desde el Grupo Popular se recuerdan las cifras del acuerdo firmado entre el Estado, la Junta de Castilla y León y el Consistorio de la capital, según las cuales la inversión se estima en siete millones de euros, de los que la administración regional aporta, a fondo perdido, 1.153.600 euros y Acuaes financia el 50% a 25 años.