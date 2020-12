Contra el fomento del intrusismo por parte del Real Ávila

La Asociación Abulense de la Prensa Deportiva (AAPD) ha emitido un comunicado en el que critica el acuerdo alcanzado por el Real Ávila con una plataforma de comunicación no profesional, en lo que considera un caso de fomento del intrusismo en el periodismo por parte del Real Ávila, lo que perjudica los intereses de los periodistas profesionales abulenses.

En dicho escrito, la Asociación Abulense de la Prensa Deportiva asegura haber tenido conocimiento «de la firma de un convenio entre el Real Ávila y Radio Centro, una plataforma de comunicación no profesional», a la que considera como «un claro ejemplo de intrusismo periodístico».

«Sin entrar en los términos del acuerdo», continúa el comunicado hecho público este jueves, «desde la Asociación Abulense de la Prensa Deportiva se insiste en que amparar, proteger, apoyar o defender este tipo de iniciativas, que tanto proliferan por desgracia en la actualidad, supone un descrédito hacia la profesión y un desprecio a la labor que realizan los verdaderos profesionales, que cuentan con la preparación y la titulación adecuada».

Por ello, desde la Asociación Abulense de la Prensa Deportiva se solicita a «instituciones, administraciones y clubes deportivos, y en este caso más reciente al Real Ávila, que no de cobijo a este tipo de sucedáneos periodísticos».

El comunicbado de los periodistas deportivos abulenses hace constar que «también pedimos que no se les equipare a los profesionales de la comunicación, facilitando el acceso a eventos deportivos, ruedas de prensa y lugares que son ocupados habitualmente por periodistas, a estos presuntos medios de comunicación, que están muy lejos de serlo».