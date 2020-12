Dior renueva el armario masculino

Dior renovó este martes la silueta del traje masculino, decorado con estampados psicodélicos y combinado con accesorios femeninos, para borrar las barreras del género en un desfile virtual que tuvo lugar fuera del calendario oficial de la Semana de la Moda.

Para la línea otoño invierno 2021/2022 de hombre de la célebre maison parisina, su diseñador, Kim Jones, colaboró con el artista callejero californiano Kenny Scharf, que creó unos coloridos dibujos para estampar camisas y accesorios.

Take your seat to discover the #DiorMenFall 2021 collection by Kim Jones, designed in collaboration with artist Kenny Scharf, in an exclusive film.#PFW https://t.co/yG1YUApKFX