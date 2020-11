Un abulense en la meca del celuloide

Nuestro protagonista de hoy no tiene sueños pequeños. Él lleva años soñando a lo grande. Pero lo cierto es que gracias a su tesón, su esfuerzo, su trabajo y sus aptitudes, puede hacerlo sin miedo a caer.

Javier Barcala es toda una promesa del mundo del cine. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, Máster de Cine en el Art Center College of Design en Pasadena, California, guionista, dramaturgo... Javier sueña ahora con su próximo gran proyecto: cursar sus estudios de Guión de Cine en el American Film Institute, la institución más prestigiosa en este ámbito, ubicada en Los Ángeles, en Estados Unidos.

Y si ese sueño se va a hacer realidad próximamente ha sido gracias a la beca que Javier ha recibido de la Fundación La Caixa, una de las más de 5.000 ayudas que la entidad financiera entregará este año para ampliar la formación de jóvenes talentos y de investigadores españoles y extranjeros.

Eso le va a permitir, comienza a comentarnos vía telefónica (porque ahora mismo se encuentra en Bélgica, trabajando en un documental) «a una de las mejores escuelas de cine del mundo» que, además, confiesa, ya conoce.

De hecho, no será su primera estancia en California, la meca del cine. Allí curso hace tiempo su master de cine y allí regresará ahora, consciente de la «gran suerte» que supone poder hacerlo y, además, hacerlo becado.

Porque aunque reconoce que no sabe la cantidad exacta de la beca, sí que sabe que la ayuda pasa por el monte total de los estudios y por una aportación mensual para su mantenimiento. Mucho dinero para un joven emprendedor que, eso sí, se ha buscado siempre su suerte.

De hecho fue él mismo el que realizó todos los trámites que se precisan para poder optar a una beca que, si algo se deduce de sus palabras, nadie regala. Hay que valer, y mucho, para que se te otorgue una. Y Javier, a la vista está, lo vale.

«Yo nunca he parado de hacer cosas», sigue contando, «y me he ido especializando, porque en la profesión que desempeño es importante tener una paleta de especializaciones a tu favor».

Así, ni el mundo del cine o del periodismo tienen ya secretos para él. Aunque, recalca, siempre se puede seguir aprendiendo y profundizando aún más en algunas materias.

Y eso es lo que quiera hacer ahora en Los Ángeles en lo que a guión de cine se refiere.

Allí acude, además, con un proyecto en mente que espera poder ir desarrollando en un futuro no muy lejano. Nos adelanta que se trata de un trabajo que mezclaría el documental con el cine de ficción y que, muy probablemente, abordará de alguna manera y desde un punto de vista muy social la crisis que atravesamos a nivel mundial. Es que cualquier cosa que está pasando ahora me incluye a mí», dice sentirse muy influido por la realidad de una «década muy transformativa».