Un ARU para la zona sur en las enmiendas del PP a los PGE

El Partido Popular ha trasladado su apuesta por la ciudad de Ávila al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 en forma de enmiendas por un montante superior a los 27 millones de euros y que, como señaló este lunes la diputada nacional Alicia García, buscan «recuperar los proyectos de 2018 que no se han ejecutado y que no estaban contemplados como deben en el presupuesto de 2021, e incluir nuevos proyectos estratégicos, pensando en los fondos europeos que llegarán a España a través de los fondos de recuperación, vinculados al Ministerio de Movilidad y Transporte, el que más recorta a Ávila».

Así, entre sus enmiendas figura un plan de rehabilitación de las viviendas y los espacios urbanos de la zona sur de la capital con una inversión de 3 millones de euros, así como una dotación de 6,5 millones para mejorar la conexión ferroviaria con Madrid, Valladolid y Salamanca, que incluye un millón de euros para la estación de trenes de Ávila.

También han tenido en cuenta a la hora de elaborar estas enmiendas proyectos vinculados con la industria, con inversiones en los polígonos; la eliminación del peaje de la AP-51, el proyecto de captación de agua de Las Cogotas, la continuación de la peatonalización del adarve de la Muralla y otros proyectos culturales encaminados a dinamizar sectores como el turismo, el comercio y la hostelería, castigados por esta crisis.

Alicia García, que aprovechó para agradecer al Grupo Popular en el Ayuntamiento de la capital «su trabajo y sensibilidad con las demandas de los abulenses», subrayó que los proyectados para 2021 «son unos presupuestos que maltratan a Ávila capital y que no tienen en cuenta sus demandan, ni siquiera los proyectos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que tampoco se han ejecutado en estos años, y por eso tratamos de corregir con estas enmiendas las carencias que tienen, pues quitan a Ávila 15 millones de euros en inversiones, reduciéndolas un 45%, cuando hay fondos europeos que permiten tener unos presupuestos expansivos».

También remarcó la parlamentaria popular que «somos el único partido con representación en el Congreso que ha presentado enmiendas referidas a Ávila, porque ni el PSOE ni Vox lo han hecho».

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes, además de agradecer a Alicia García su «estrecha colaboración» y su «receptividad para llevar las demandas de los abulenses al Congreso», calificó las enmiendas a los presupuestos como «ambiciosas y que responden a las necesidades de esta ciudad».

Y es que como apuntó, «el Ávila de ahora no es el Ávila de 2018, hay muchas más necesidades y no nos podíamos quedar en pedir que se dote lo que faltaba, sino que hemos procurado ir más allá, con proyectos que la ciudad está demandando». En ese sentido criticó la «actitud» del alcalde respecto a los PGE, pues «debía haber concitado las voluntades de los grupos políticos para conseguir que los proyectos que necesita Ávila fueran una realidad, y no limitarse a mandar unas cartas tipo». Así, apuntó Sánchez-Reyes esa idea de impulsar un programa equivalente al ARU en la zona sur de la capital.



Alzheimer. Alicia García anunció la inclusión de una enmienda en los PGE de apoyo a las asociaciones de familiares y enfermos de Alzheimer, con 5 millones de euros, y el próximo debate de una PNL en la Comisión de Derechos Sociales demandando recursos para sus centros de día.