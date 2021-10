Teresa Perales, "icono del movimiento paralímpico"

La nadadora Teresa Perales, ganadora de 27 medallas en Juegos Paralímpicos, recibió este viernes en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021 y destacó en su discurso la importancia de pelear por lo que uno quiere en la vida, "con decisión" y "sin esperar" a que nadie diga lo que puedes hacer.

"No hay que esperar a que alguien nos diga lo que va a pasar o lo que debemos hacer. Hay que pensarlo o soñarlo, decidir tú lo que quieres e ir a por ello, con decisión, sin dejar que los obstáculos te impidan, al menos", dijo Perales en su intervención en el teatro Campoamor, donde recibió una cerrada ovación en reconocimiento a su brillante carrera.

"Por ser una extraordinaria deportista y un icono del movimiento paralímpico internacional, que ha configurado un excepcional palmarés, solo equiparable a su profundo, activo y valiente compromiso social y reconociendo con este premio el esfuerzo y la capacidad de superación de todo un colectivo en el mundo", indicó el jurado antes de que Perales recibiese el diploma de manos de la Princesa Leonor, que subrayó su "fuerza, determinación y constancia".

Además, Perales también hizo hincapié en la importancia de seguir trabajando por conseguir la igualdad porque "seguimos sin ser una sociedad ideal, pero ahora al menos lo sabemos y somos muchos, aunque no todos, los que nos esforzamos en mejorarla y hacerla avanzar hacia la igualdad de todas las personas".

Por su parte, el Rey Felipe dio la "enhorabuena" a Perales "por su última medalla lograda en Tokio" y a su vez también felicitó a todos los deportistas españoles olímpicos y paralímpicos por los pasados Juegos "y su representación tan digna".

"Teresa Perales es una grande, esforzada, valiente y admirable. Su tesón y su lucha por el triunfo son paradigma de lo que significa ser deportista (...) Es un orgullo para España y un ejemplo de superación, venciendo todas las adversidades y con enorme fuerza de voluntad. Es un ejemplo para millones de personas y familiar y ven posibles la inclusión social de las personas con discapacidad", añadió el rey.

"Esa inclusión es más que un concepto de esa legítima aspiración. Perales es una de las deportistas más destacadas de España y un éxito que hoy -con su permiso- hacemos también un poco nuestro. Gracias por tu entrega y tu entusiasmo", indicó Felipe VI.

Primera deportista con discapacidad en ganar el premio

La aragonesa, de 45 años, se convirtió el pasado mes de junio en la primera deportista con discapacidad en hacerse con este reconocimiento. El jurado decidió apostar por esta candidatura propuesta por Gloria Fernández-Lomana, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2021.

"Por encima de todo, me lo dan a mí por personificarlo en alguien, pero lo recibo con todo el amor del mundo compartido con todo el deporte paralímpico y los deportistas con discapacidad, pero también con las mamás, las mamás deportistas y las deportistas femeninas, que nos cuesta encontrar un 'huequecito' en los medios y esto da un empujón muy importante", remarcó en una entrevista tras conocer que era la ganadora.

Este premio será uno más para su enorme palmarés, donde junto a sus 27 medallas paralímpicas, la última precisamente en Tokyo 2020, una plata en los 50 metros espalda S5 pese a estar lesionada de un hombro, también hay otros reconocimientos como la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Convertida en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional, la zaragozana comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 y desde entonces no ha parado de ganar y de subir al podio.

Así, a sus 7 oros, 10 platas y 10 bronces en los seis Juegos en los que ha participado (Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Rio 2016 y Tokyo 2020), la nadadora con discapacidad física añade 43 medallas en Europeos (12 oros, 21 platas y 10 bronces) y 22 en Mundiales (4 oros, 10 platas y 8 bronces),

"Este premio no era tanto un objetivo como un sueño que se ha hecho realidad. Después de haber estado nominada en varias ocasiones, poder ser galardonada este año me hace muchísima ilusión. Este año además no sabía que mi candidatura estaba encima de la mesa y fue una absoluta sorpresa, una de las más bonitas de toda mi vida", agradeció la aragonesa.