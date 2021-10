Tudanca renovará su Ejecutiva con «jóvenes y mujeres»

El PSOE de Castilla y León se dotará en el XIV Congreso Autonómico de una Comisión Ejecutiva en la que habrá «mucha gente joven» y «muchas mujeres», en línea con la dirección federal de la que se ha rodeado el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez. Todo ello ya está en la cabeza del líder autonómico del PSOE, Luis Tudanca, que será reelegido en el 'cónclave' previsto el 27 y 28 de noviembre en Burgos.

Mes y medio después del cierre del 40 Congreso Federal del PSOE, que se celebró este fin de semana en Valencia, los socialistas de Castilla y León están convocados a un congreso al que llegan con el reto de poner a punto el partido para afrontar un nuevo ciclo, tras la pandemia y los rumores de adelanto electoral en la Comunidad.

Tudanca explicó a Ical que la nueva Comisión Ejecutiva Federal, ratificada con casi el 95 por ciento de los votos los más de 1.000 delegados, marcará el diseño de la dirección autonómica puesto que a su juicio la formación ya había iniciado el proceso de rejuvenecimiento y se había comprometido con la importancia de garantizar la paridad no solo en el partido, sino también en las instituciones.

En ese sentido, Tudanca defendió que el país no avanzará si no existe igualdad entre hombres y mujeres y no se elimina la desigualdad. «Fuimos pioneros en ese cambio generacional y en la inclusión de la paridad en todos órganos, listas y ejecutiva, y lo volverá a ser», garantizó el líder autonómico.

Asimismo, el burgalés reivindicó que ahora cuenta con un partido «fuerte, unido y con el respaldo reconocido en todos los nombramientos de los órganos federales». «Eso nos da mucho ánimo, aliento y fortaleza para afrontar nuestro congreso autonómico, que tendrá mucha gente joven y muchas mujeres con la idea clara de defender los intereses de Castilla y León», añadió.

Cuatro en la Ejecutiva.

En cuanto a la conformación de los nuevos órganos federales, en los que se incluyen cuatro dirigentes del PSCyL en la Comisión Ejecutiva y otros tantos en el Comité Federal (Óscar Puente, Daniel de la Rosa, Iban García del Blanco y Nuria Rubio), Tudanca destacó que han conseguido que la voz de la gente de la Comunidad se escuche y que la federación castellana y leonesa tenga «peso» en los nuevos equipos de dirección. «Es es un orgullo y un reconocimiento de Pedro Sánchez a la labor del partido allí y a la propia Comunidad», afirmó.

De esta forma, el secretario autonómico del PSOE dio la enhorabuena a la nueva secretaria de Igualdad, la leonesa Andrea Fernández, porque recordó que la libertad y el feminismo es una de las principales políticas que ha defendido siempre el PSOE. Además, valoró que el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, tenga un «puesto fundamental» para abordar los retos electorales y consideró que es una «señal de fortaleza».

A ellos se unen la eurodiputada Iratxe García y la diputada Mariluz Martínez en áreas que consideró importantes, porque recordó que Castilla y León se juega el «futuro» y el «último tren» con los fondos de recuperación y la educación, porque indicó ayuda a retener el talento para crecer y asentar población.

Por otro lado, Tudanca anunció su intención de llevar a Castilla y León el proyecto de descentralización institucional y económica que los socialistas han incorporado a la ponencia marco del congreso.

«Hemos conseguido que se hable de la descentralización y desconcentración de un Estado que tiene que salir de Madrid y llegar a todos los rincones. Un proyecto que luego queremos llevar a Castilla y León, una descentralización que tiene que llegar también a nivel autonómico», avanzó.