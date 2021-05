Amilivia pide contabilidad analítica para las universidades

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, instó ayer a la Consejería de Educación de la Junta a que «impulse y tutele» la implantación de la contabilidad analítica en las cuatro universidades públicas de la comunidad, durante la presentación del trabajo de fiscalización de la situación sobre dicha implantación en las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Tal y como recordó Amilivia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, la contabilidad analítica es una herramienta que posibilita el cálculo de los costes de docencia de cada titulación, a efectos de cuantificar los precios públicos de las matrículas, que deben estar relacionados con los costes de prestación del servicio, y que también sirve de referencia en el análisis de la eficiencia para la implantación o supresión de titulaciones. Así, dentro de sus 23 conclusiones, el presidente del Consejo de Cuentas destacó la «desigual situación» de las universidades de la comunidad en la implantación de los sistemas de contabilidad analítica.

Además, manifestó su creencia de que las universidades públicas de la comunidad no han implantado aún los sistemas de contabilidad analítica porque «no quieren ponderar de la misma manera sus costes». «Cada una quiere valorar sus costes de manera diferente», continuó explicando Amilivia en respuesta a las preguntas realizadas por los grupos parlamentarios. «De ahí la dificultad de que el sistema sea aceptado no solo por las cuatro universidades de Castilla y León, sino por las 50 universidades públicas de España», manifestó el presidente del Consejo de Cuentas. Tranquilizó, no obstante, Amilivia a las universidades públicas porque «una vez se tenga el sistema de contabilidad analítica y se sepan los costes, no significa la desaparición de determinados grados».