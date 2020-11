Propuestas de sanción al incumplir la normativa antiCovid

La Policía Local de Ávila ha realizado durante el fin de semana nueve propuestas de sanción por el incumplimiento de medidas contempladas en la normativa Covid-19. En concreto, se ha realizado una propuesta de sanción por incumplimiento de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, a una persona que no llevaba la mascarilla obligatoria y, además, por desobediencia a los agentes de la autoridad. También se han propuesto dos sanciones más por no llevar mascarilla y cinco sanciones por vulnerar el toque de queda establecido en Castilla y León.

Igualmente, este fin de semana, se ha propuesto una sanción contra un establecimiento de hostelería por contravenir la actual legislación autonómica que decreta el cierre de establecimientos en prevención de la pandemia por Covid-19. Asimismo, el viernes por la mañana, a las 12.20 horas, agentes de Policía Local se presentaron en la Comisaría de Policía Nacional, a efectos de identificación, a un varón, de 19 años, que no portaba documentación identificativa alguna, con el objeto de sancionarle por la no utilización obligatoria de mascarilla en la vía pública.

Alcoholemia. En la jornada del sábado, además, la Policía Local de Ávila realizó un atestado contra un vecino de Ávila por un posible delito contra la seguridad vial. Los hechos tuvieron lugar hacia las 12.30 horas, como consecuencia de un control preventivo de alcoholemia que se estaba desarrollando en la calle Derechos Humanos de la capital abulense. La prueba de alcoholemia practicada a un vecino de Ávila de 44 años dio altamente positiva.