El PP lamenta que Coca «trate de confundir» con la herencia

El PP de Ávila ha puesto de manifiesto «la tergiversación y la manipulación del concejal de IU en Bercial de Zapardiel aireando la herencia que el madrileño Julián Gallego Zurdo legó al Consistorio para la construcción de una residencia de mayores o un centro de día». El diputado provincial popular de la Zona de Arévalo, Félix Álvarez de Alba, ha señalado que «todo lo que ha hecho Bruno Coca con este asunto ha sido buscar un titular y un minuto de gloria, y lo ha hecho faltando a la verdad, sesgándola, para que las cosas parezcan lo que, legal y económicamente, no son».

Álvarez de Alba asegura que «el montante de la herencia no es de 982.000 euros como se ha publicado, pues el albacea del testamento tiene derecho al 15% del total y hay una serie de gastos legales que dejan la cuantía final en 769.000 euros». Así lo recoge el documento de los servicios jurídicos de la Diputación, a los que recurrió el Ayuntamiento de Bercial. «Además», sigue Álvarez de Alba, «las explicaciones de Coca no especifican que en la valoración de la herencia están incluidos dos pisos que actualmente se encuentran en alquiler, contratos que habría que resolver y vender los inmuebles, cuando el testamento puntualiza que la aceptación de la herencia debe producirse antes de seis meses», de ahí «el informe negativo a aceptar la herencia de la Diputación». El diputado del PP incide en que «construir y mantener una infraestructura como un centro de día o una residencia de mayores tiene un coste mucho mayor que el del montante de la herencia, por lo que el Ayuntamiento no puede condicionar el futuro del municipio a construir algo que no puede costear en su totalidad». Por último, recuerda que «el Ayuntamiento se ha pasado once años pagando las deudas que Coca dejó en su etapa como alcalde, nada más y nada menos que once Planes Provinciales que Bercial no ha podido aprovechar nada más que para tapar el agujero que dejó».