Fallece la víctima cien de la segunda ola

No hay tregua en el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles. La Junta de Castilla yLeón informaba este sábado del fallecimiento en el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de una nueva persona a causa de la covid-19. Es la décima víctima en una semana especialmente dura en el centro hospitalario y la número cien de la que se ha bautizado como la segunda ola de la crisis sanitaria que azota el país desde el pasado mes de marzo.

No cesan, pues los fallecimientos. Aunque sí que continúan a la baja los nuevos casos de contagios, lo que hace mantener la esperanza en un futuro a corto y medio plazo.

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, la provincia de Ávila sumó 27 nuevos casos, uno menos que el día anterior.

Esperanza, pues, en que esa bajada de contagios termine traduciéndose también en un frenazo en los fallecimientos, siempre, el aspecto más triste de toda la crisis.

A la baja se encuentran también los brotes. Así, si el sábado informábamos de 35 brotes activos con 201 casos asociados, los datos facilitados por las autoridades sanitarias este sábado bajaban la cifra hasta los 29 brotes con 162 casos asociados.

Estos descensos, eso sí, no han terminado teniendo su reflejo también en la situación hospitalaria. Así, este sábado se informaba de que en el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles se encontraban hospitalizadas en planta 50 personas (siete más que el día anterior. Eso sí, se mantenían ingresadas diez personas en la Unidad de Cuidados Intensivos, lo que representa una ocupación del 71 por ciento.

En el otro lado de la moneda tenemos las altas hospitalarias, que desde el comienzo de la crisis han alcanzado ya las 1.104.

Si hablamos de la situación en las aulas abulenses, podemos afirmar que se mantienen cinco aulas en cuarentena activa.

mejora la incidencia. Aunque la provincia de Ávila se mantiene en el nivel de riesgo 4, lo cierto es que los indicadores de riesgo siguen su tendencia a la baja de los últimos días.

Así, la tasa de incidencia acumulada de casos en 14 y siete días respectivamente se apuntó ayer una nueva bajada, situándose en 351,43 y 105,30 respectivamente.

Si hablamos de los mayores de 65 años esas cifras hablan de 311,97 y 70,68 respectivamente.

La positividad global de las pruebas baja al 7,45 por ciento.