Música marcada por el sonido de objetos cotidianos

Los conciertos de Mayalde son difíciles de explicar. Siempre sorprenden. Como ayer sucedió con el espectáculo que presentaron en el auditorio de San Francisco, en uno de los pocos actos que el ayuntamiento de Ávila ha podido organizar con motivo de las fiestas de San Segundo, como consecuencia de la situación sanitaria que estamos viviendo a por la pandemia provocada por el Covid-19. Como siempre, el grupo salmantino consiguió llenar el auditorio en el que tocan. En este caso San Francisco.

Mayalde es un peculiar grupo familiar que celebra este año un aniversario muy especial, los 40 que llevan en los escenarios. ‘Como una regadera’ es el título del espectáculo que presenta este cuarteto salmantino, que extrae música de cualquier objeto cotidiano que une a los instrumentos que ellos mismos confeccionan. Como ejemplo la segunda canción que interpretaron utilizaron dos quijadas de caballo u otras tantas cucharas.

Eusebio, Pilar, Laura y Arturo conforman esta formación familiar especializada en la recuperación familiar especializada en la recuperación de la que denominan ‘música del alma’, el folk de las canciones y temas de música tradicional, que derrocha imaginación a raudales. La originalidad de este cuarteto salmantino reside en sacar música de cualquier objeto cotidiano, cucharas, orinales, escobas, cazuelas, morteros, vasos, platos, tijeras, calderos, sartenes, regaderas, aceiteras, tapaderas, gaitas, etc, junto con otros instrumentos de propia construcción, todo aderezado con esas historias y canciones escuchadas de los labios de la gente mayor, de ritmos rescatados de la memoria y del recuerdo que nos transmiten, con singular encanto y buen humor. Los conciertos de Mayalde son difíciles de explicar, porque el mundo de las sensaciones no se puede meter en unas líneas, se sabe cómo empiezan pero difícilmente se puede prever cómo van a acabar. Un grupo musical que tiene una gran relación con esta provincia, que suele recorrer de norte a sur y de este a oeste con sus espectáculos, al menos antes de la pandemia. Pero si hay un pueblo con el que esa relación es aún mayor es con Narros del Castillo, pueblo al que llevan acudiendo cada año desde hace cerca de veinte. Desde que se organizó el primer verano cultural en este pueblo morañego, no han fallado.

En la jornada de hoy, será el turno de los abulenses Cigarra, que ofrecerán el concierto titulado ‘De lo nuestro, con otro aire’, nombre que lleva su último trabajo.

Con su trabajo de recopilar canciones «que nuestros abuelos» cantaban en cada localidad, con el fin de que este patrimonio cultural no se olvide, Cigarra busca transmitir esas canciones a las nuevas generaciones, para que las divulguen y conserven en su memoria.

El rabel, la mandolina, la flauta o las castañuelas forman parte de los instrumentos que acompañan las voces de esta agrupación musical que cuenta con tres discos en su haber.