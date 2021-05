"Ingresé por primera vez el 28 de abril de 1981"

Pocas personas ya, pasados 40 años, quieren dar su testimonio sobre los primeros días de aquella, en principio ‘neumonía atípica’ que acabó convirtiéndose en el gran escándalo del Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), de aquel aceite de colza, adulterado con anilina, que nunca debió desviarse al consumo humano. Y no quieren hablar porque es recordar algo que en sus mentes se muestra hoy de manera clara y de algún modo es volver a vivir la tragedia y el dolor, un dolor que hoy sigue presente en muchos de los afectados por la colza. Hablamos con C.S. (no le importa que salgan sus iniciales). Su historia tiene una fecha, el 28 de abril de 1981, su primer ingreso, que llegó antes de que muriera ‘oficialmente’ la primera persona a consecuencia de aquel mal del que nadie sabía cuál era la causa. Una muerte de la que él se enteró en el hospital de la Seguridad Social. El diagnóstico de nuestro entrevistado no fue, al principio, por este mal. Sus pulmones estaban afectados de una especie de «pulmonía azul» le dijeron. El dolor era permanente, hubo diarreas (que se cronificaron entonces y hoy, persisten), hubo vómitos, pero sobre todo dolor, tan indescriptible que en aquellos días los médicos pensaron que debían derivarle a salud mental (no todos los médicos que le vieron lo pensaban, puntualiza). Fue, el de finales de abril, el primer ingreso y unos días después le dieron el alta, aunque él, para entonces ya pensaba que lo que tenía era lo mismo que aquella primera víctima de neumonía atípica, un pequeño de Torrejón de Ardoz, de tan sólo ocho años, que se llamaba Jaime Vaquero y que falleció el 1 de mayo. De hecho de algún modo el alta se produjo para que no se obsesionara pensando que le ocurría lo mismo que al niño fallecido. Fue un alta prematuro, volvió a casa y a los pocos días empeoró (como muchos, porque el problema estaba en las cocinas de las casas), nuevo ingreso, por tanto. Fue para él una época dolorosa porque había acabado la carrera y debía sólo hacer las prácticas en un colegio muy conocido de la ciudad: «No me lo permitieron» (acabó haciéndolas en otro). Pero quedaba lo más duro. A base de insistir ingresó en el Provincial y unas horas después de plantearse derivarle a salud mental porque estimaban que su problema era psiquiátrico, tuvieron que llevarle «ya casi en coma» al de la Seguridad Social. Después fue mucho tiempo en el que quedó ingresado y acudiendo a rehabilitación. Allí conoció a otro pequeño de Las Navas que acabó muriendo por el síndrome tóxico con tan sólo siete años «era un niño, pero como un hombre en el cuerpo de un niño, yo le llamaba Humprey porque era muy callado».

Si tuvo un síntoma grave fue, tiene claro, la pérdida de peso. Tenía 21 años, 1,70 de estatura y de 72 kilos que pesaba antes de la enfermedad se quedó en 39. Hagan cuentas. Hubo de hecho una ocasión en la que para ir a rehabilitación, como estaba ingresado e iba en pijama, tuvo que desvestirse, el problema es que no tenía ni fuerzas para volver a ponerse la ropa y lo tuvo que hacer el médico que le atendía: «Era el doctor Gamt». Esa rehabilitación comenzó en el hospital y ha durado años, pudo recuperar algo de la calidad de vida perdida a base de invertir mucho dinero, ayudado por el entorno familiar en clínicas privadas (todas las semanas dos veces iba a Madrid y volvía). Un entorno familiar que también se vio afectado por el síndrome tóxico: sus padres y sus tíos maternos, también ingresaron. Sin lugar a dudas su madre se llevó la peor parte porque la afectación fue especialmente en el hígado; «Su envenenamiento fue hepático, el mío neuromuscular». A ella la deshauciaron. Fueron meses ingresada, muchos días con su hijo C.S en la misma habitación y lógicamente sufriendo mucho el uno con y por el otro.

Recuerda como si fuera ayer otro de los síntomas de ella, le salió vello en la cara «era la mujer barbuda» (se emociona al contárnoslo, no puede evitarlo), pero eso a ella no le importó, pues luchó por seguir viva. Lo logró, aunque falleció joven.

Las indemnizaciones tardaron el llegar, pero ese dinero no soluciona el dolor vivido: «No porque te hayan pagado se ha acabado la enfermedad» ni la merma de la salud que arrastra C.S. desde entonces. Y como él muchos pacientes del síndrome tóxico.

A nuestro protagonista le dieron la incapacidad absoluta y así podría haber quedado la cosa, pero él quería avanzar. Vivir al fin y al cabo y seguir formándose. Pidió la revisión de aquella incapacidad para poder trabajar y lo logró, también tras insistir. Aún tiene reconocida una discapacidad del 40%, Acabó estudiando terapia ocupacional, trabajó en centros psiquiátricos, y ejerce como profesor en una universidad madrileña, de hecho sacó con no poco esfuerzo el doctorado hace muy poquitos años. Ahora bien, la pandemia ha llegado para hacer mella también en su maltrecha salud, las mascarillas, la privación de oxígeno le pasan factura. Tiene recaídas y puede que la colza siga latente de algún modo con los efectos que dejó en su cuerpo hace ya 40 años. A día de hoy está de baja.

En esta historia de cuatro décadas que se empezó a escribir cuando el tenía 21 años asegura que «me he abonado a los cólicos nefríticos, tengo el hígado destrozado por hepatitis medicamentosa, dolores y calambres generalizados... Y es que los corticoides que « a mí me dieron por kilos» hacen que de algún modo ahora «mis músculos no queman los hidratos».

Padece diabetes ¿consecuencia de aquello? «No lo sé ¿qué fue antes, el huevo o la gallina?» La polineuropatía (que es una afección que causa una disminución en la capacidad para moverse o sentir (sensibilidad) debido a un daño neurológico) es otra de las dolencias que atesora en su historial médico.

Todo lo que pasó le llevó a formarse en lo que es hoy terapeuta ocupacional y doctor en neurología. Ganas de saber más de algo que ni se ha pasado ni se olvida.