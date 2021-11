Díaz confía acordar la reforma laboral con la patronal

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reconocido este martes que lograr un acuerdo tripartito para reformar el mercado de trabajo va a ser "muy difícil", aunque no imposible, y ha situado el principal escollo en la temporalidad.

"Es difícil, es muy difícil, y el problema está en la temporalidad, porque nunca se ha abordado en toda la democracia española (...) Vamos a cambiar el paradigma de la contratación, no es una cosa menor, sabiendo que nuestro país tiene sectores estacionales, pero técnicamente es posible garantizar la estabilidad en el empleo con la estacionalidad", ha defendido Díaz.

En todo caso, la vicepresidenta ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "se queda" con las palabras de una de las representantes de la CEOE en la mesa de negociación en las que admite que el reto de la transformación del mercado laboral "es alto y complejo, pero no imposible".

Díaz ha alabado la labor de los agentes sociales, que "se están dejando la piel" en la negociación y han suspendido todas las agendas para seguir trabajando en la mesa, de la que "le gustaría" que saliera un acuerdo a tres bandas.

Mañana mismo, ha recordado la vicepresidenta, hay reunión de la mesa de reforma laboral con sindicatos y empresarios y también la habrá el próximo viernes. Y aunque la preferencia del Gobierno es conseguir un acuerdo tripartito, lo importante, ha dicho, es que en España existe diálogo social. "Y me atrevería a decir que como ningún otro", ha añadido.

"Estamos trabajando con intensidad (...) Vamos a dejar trabajar a la mesa", ha señalado Díaz, que ha insistido en que el Gobierno preferiría que esta negociación acabara con un acuerdo respaldado por empresarios y sindicatos.

Respecto a la negativa de la CEOE de respaldar el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para la subida de cotizaciones, la vicepresidenta ha subrayado que "lo importante es que ha habido diálogo social".

Díaz ha recordado que, aunque con este Gobierno ha habido 12 grandes acuerdos sociales, hay algunas cosas que no han contado con el apoyo de la CEOE, como la ley sobre igualdad retributiva, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y ahora la definición del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en el que se contempla una subida de las cuotas a empresas y trabajadores.

"Esto no quiere decir que no hubiera diálogo social, lo hubo (...) Los agentes sociales defienden sus legítimos intereses y nosotros ejercemos de pantocrátor para equilibrar los intereses de unos y otros", ha dicho Díaz, que ha afirmado "desconocer" si detrás de la decisión de la patronal de no firmar el MEI hay presiones políticas.

"A mí lo que me consta es que la patronal siempre trabaja con rigor", ha subrayado la vicepresidenta, que ha añadido que cuando uno se sienta a negociar "entra con un vestido y sale con otro", pues se trabajan textos que cada día van cambiando. "Pero lo importante es que haya diálogo social", ha insistido.