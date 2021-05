40 años de la aparición del síndrome tóxico en Ávila

El síndrome del aceite tóxico, también conocido como síndrome tóxico o enfermedad de la colza, fue una intoxicación masiva sufrida en España en la primavera de 1981. Muchos no se acordarán de ello, pero fue un drama que afectó a más de 20.000 personas y que causó la muerte a casi 5.000.

El primer fallecido y que se consideró la víctima cero apareció el 1 de mayo de aquel año, un pequeño de 8 años de Torrejón de Ardoz (Madrid), Jaime Vaquero y el 10 de junio se descubrió el motivo que los causaba. Sin embargo en Ávila, en nuestra provincia, la crónica de la enfermedad comenzó a relatarse en El Diario de Ávila un 12 de mayo. Lo hizo con una portada en la que a esta enfermedad se le bautizó como ‘neumonía atípica’ y para entonces ya se ponía una cifra y un lugar. Eran 15 los ingresados y todos de Las Navas. Hubo además, para llamar a la calma una nota de la dirección provincial de salud asegurando que la situación clínica de los afectados «era satisfactoria» y de que no se necesitaba «ningún tipo de medida profiláctica especial por parte de la población». Los afectados, entre 7 y 50 años, relataba nuestro medi al tiempo que ahondaba en que varios pertenecían a una misma familia. Fiebre, náuseas, diarrea, trastornos digestivos y respiratorios y en ocasiones, manchas en la piel, era la sintomatología. Ante la incertidumbre se habilitó una planta del hospital.

Un día después los pacientes eran 14 y tres de ellos estaban en UVI. 12 de ellos eran de Las Navas y dos, de Mingorría, de las localidades que resultaron a posteriori más afectadas en nuestra provincia. De los 14, tres en UVI y uno de ellos, de 33 años con una situación especialmente preocupante. Ahí ya se informó por parte de los médicos responsables (Manuel Martín Marcos y José Luis Germaín) de que los pacientes estaban aislados y pedían a los abulenses extremar la higiene personal y en los alimentos. En ese momento a nivel nacional los casos sumaban 230 (60 en 24 horas) y había siete fallecidos (entre Madrid y Segovia). Entonces se hablaba también de contagios y de un agente infeccioso. Ante cualquier duda pedían que se acudiera a los centros sanitarios.

El día 14 eran 17 los ingresados ‘abulenses’, 3, en UVI y se restringían las visitas al centro médico. En las últimas horas sumaron tres pacientes más de Navalperal, dos y de Las Navas, 1. Día sí y día también había ingresos. El día 15 eran 19, cuatro en UCI y con dos pequeños de tres y siete años afectados. A nivel nacional el día 16 sumaban casi 600 casos, 550 en Madrid y 43, en otras provincias.

El 18 de mayo, 25 ingresados en Ávila dos de ellos en UCI y ¿los ingresados? Nuevamente de Las Navas, pero también de Aldeavieja o La Adrada. En España superaba los 700 casos, 69 ingresos en un día y ocho fallecidos hasta ese momento.

Cuando se cumplía una semana de los primeros ingresos, las cifras en Ávila se habían duplicado, casi 30 ingresados. En el país las muertes eran 10 y en ese día fueron una niña de 20 meses y una joven de 20 años.

El día 21 eran 33 los ingresados. Aunque la enfermedad apareció en Madrid el día 1, Segovia, Ávila, Valladolid, Pontevedra, Sevilla o Lérida ya registraban casos. En algún momento las crónicas de El Diario de Ávila hablaban de que el mal se extendía «como una mancha de aceite», premonitorio, pues aún no se conocían las causas. Así diariamente sumaban y seguían apareciendo casos. La primera víctima de la que habló El Diario de Ávila llegó a su portada el 12 de junio. Entre medias ya se había descubierto el origen de la intoxicación gracias al empeño de un ‘valiente’ pediatra, llamado Juan Casado que incluso amenazó con dar una rueda de prensa él si el Ministerio de Sanidad no lo hacía. La observación de la enfermedad en niños le dio la clave, no había afectados menores de seis meses, afectaba a familias enteras en muchos casos y si había altas hospitalarias, en ocasiones también reingresos porque, como luego se comprobó, el mal estaba en las cocinas de las casas. En esos aceites de colza adulterados y que por lo general se vendían en mercadillos ambulantes. El envenenamiento afectó más a mujeres que hombres en una proporción de 1,5 a 1 y sobre todo a grupos de entre la tercera y la cuarta década de la vida. Así hasta 20.000 afectados y 5.000 fallecidos. Sólo al desvelarse la causa comenzaron a bajar los casos.

No fue hasta ocho años después, en 1989 el Tribunal Supremo de España consideró probada la relación de causalidad entre la ingesta de aceite de colza desnaturalizado y la enfermedad, condenando a los industriales responsables de la distribución y comercialización de este aceite, y al Estado como responsable civil subsidiario. Según la sentencia, el aceite fue desviado conscientemente y por «un desmedido afán de lucro», al consumo humano. Las indemnizaciones llegaron mucho después, pero los afectados coinciden en señalar que aquello no reparó el daño y no acabó con la enfermedad que muchos supervivientes hoy siguen sufriendo.