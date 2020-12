Un concierto de cuerda retoma la V Temporada Sinfónica

Un concierto de cuerda, ofrecido por la Camerata Clásica del Taller de Música Contemporánea, retoma este domingo la programación de la V Temporada Sinfónica y de Cámara de Ávila, un recital que como todos los de este ciclo tendrá lugar en el Lienzo Norte, a las 19,30 horas, con las entradas al precio de 10 euros, con un 20 por ciento de descuento para mayores de 65 años y titulares del carnet joven.

Formada por nueve violines –Miguel Matarranz, Sara Pérez, Unai Gutiérrez, Yolanda Sánchez, Lourdes Muñoz, Irene Sastre, Elena Montero, Lucía Pardeiro y Paula Davía–, dos violas –Adela Casas y Ángela de Miguel–, dos violonchelos –Estela Mínguez y Paulina Arranz– y un contrabajo –J. Vicente Fernández–, y bajo la dirección de Vicente Uñón, esta agrupación está integrada por alumnos mayores, antiguos alumnos y profesores de apoyo del Conservatorio Profesional de Segovia.

En su actuación en Ávila, ofrecerá un repertorio formado por piezas de J.S. Bach (Coral Jesus bleibt meine Freude, de la Cantata BWV 147, con arreglos de Vicente Uñón y Concierto para dos violines en re menor BWV 1043), E. Grieg (Holberg Suite Op. 40) y F.X. Gruber (Noche de paz, noche de amor, también con arreglos de Vicente Uñón).

Al día siguiente, lunes 21, la V Temporada Sinfónica recibirá a la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, agrupación de referencia en nuestra Comunidad y también a nivel nacional que para este concierto ha preparado un repertorio formado por las siguientes ogras: Fanfare for the common man, de A. Copland; Fanfare for the uncommon woman, de J. Tower; Sinfonía Op. 21, de A. Webern; Tocatta, de C. Chávez; Serenata Op. 7, de R. Strauss; Moz-Art à la Haydn, de A. Schnittke; e Idilio de Sigfrido, de R. Wagner.

El programa del mes de diciembre se cerrará el día 30, miércoles, con la actuación seguramente muy esperada por el público abulense de la Orquesta Sinfónica de Ávila, formada en su mayoría por músicos abulenses que en muchos casos están ya fuera de nuestra provincia, bien perfeccionando su formación, bien desarrollando ya su carrera profesional.

Su propuesta para este concierto, que significa la vuelta de la Sinfónica de Ávila a un escenario muy querido (en el que actuó por primera vez en el año 2012) y ante su público, la llenan las obras Concerto grosso op.6 no. 8 Fatto per la note di natale (13 minutos de duración), de Arcangelo Corelli; Sinfonía nº 5, D.485 en Sib M (primer movimiento), de Franz Schubert; Sinfonía número 4 Italiana (segundo movimiento), de Felix Mendelssohn; Sinfonía en Re (4º mov), de Juan Crisóstomo Arriaga, y Suite checa, de Antonin Dvorak.