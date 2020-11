La Cebrereña necesita un giro de tuerca ante el Almazán

Las sensaciones no son malas, pero los resultados sí. No llegan las victorias en El Mancho Ángel Sastre para una Cultural Deportiva Cebrereña que busca «dar una vuelta de tuerca» a lo que vienen haciendo en las últimas semanas. «Estamos generando ocasiones, gozamos de oportunidades, pero la pelota no está entrando y los resultados son los que mandan» reconoce Pepe García ante el momento y la salida que aguarda este domingo al equipo abulense.

A partir de las 16,30 horas la Cebrereña se mide al Almazán en La Arboleda, «un campo siempre complicado» avisa el técnico. De momento este curso los sorianos no han perdido allí. Dos partidos y dos victorias, ambas ante rivales directos como el Diocesanos y La Granja. Buscará romper la racha, la propia y la ajena, una Cultural Deportiva Cebrereña que sabe que «estamos haciendo cosas bien» pero aún debe afinar, entre otras cosas, la puntería.