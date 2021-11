Sánchez asegura que el PSOE afronta su congreso "unido"

La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, aseguró hoy que el 14 Congreso autonómico del PSOE de Castilla y León, que se celebra este fin de semana en Burgos, marcará "un antes y un después" en la política de la Comunidad. Un 'cónclave', dijo, "que ningún partido político es capaz de celebrar en estos términos en Castilla y León en este momento" porque el PSOE llega, destacó, "unido, fuerte, solvente y con un liderazgo consolidado e incuestionable de Luis Tudanca y con un equipo y un proyecto trabajado y compartido con la sociedad civil".

Así lo aseveró la dirigente socialista, quien compareció junto a la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, en el Fórum Evolución de la capital burgalesa, previo al inicio de las actividades, que incluyen la celebración esta tarde del ágora sobre sanidad, y la inauguración oficial mañana sábado, con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En este sentido, señaló que en esta cita congresual se va a poder comprobar que el PSOE de Castilla y León es "el partido más importante de Castilla y León, el de la Castilla y León real, el de la Castilla y León decente, el de la Castilla y León, de la real, decente y limpia que sale cada mañana a trabajar para sacar esta tierra adelante y que se siente profundamente abochornada de quienes durante 35 años de régimen de derechas no hacen otra cosa que manchar nuestro buen nombre".

Además, insistió en que la Comunidad sabe que en el burgalés Luis Tudanca hay "un liderazgo social incuestionable", cuyo estandarte principal, valoró, "es su honestidad, su limpieza y su decencia". Así, aseveró que "fiel a esa impronta personal, su equipo no tiene ni un solo diputado en nuestras filas y no lo tendríamos nunca, no tendríamos que ponernos la cara colorada ante preguntas de los periodistas porque no le trasladamos los problemas del partido a los ciudadanos; al revés, presentamos soluciones".

La responsable de Organización también se refirió al encuentro de los presidentes provinciales y la dirección nacional del Partido Popular que acoge León hoy viernes y mañana sábado y declaró que tienen que "encerrarse" en León a "hacer terapia". "Creo que está muy bien, han acertado, les hace falta mucha terapia", dijo, y agregó que "es, según ellos, para aprender técnicas de motivación" al tiempo que les invitó a que "si quieren aprender técnicas de motivación" que acudan este fin de semana al congreso de los socialistas.

"Aquí las técnicas de motivación no se aprenden, la pasión por Castilla y León van en las venas, las convicciones nos marcan y nos mueven, y el compromiso con nuestra tierra, por tanto, vamos a trabajar lo que son nuestras prioridades", apostilló.

Finalmente, Ana Sánchez indicó que a Tudanca le ayudarán durante estos tres días miles de socialistas llegados de todas las provincias y que trabajarán en "la columna vertebral" del programa socialista para abordar los retos del futuro, que pasan por la lucha contra la despoblación, la reindustrialización, la creación de empleo o la defensa de la sanidad pública, entre otros.