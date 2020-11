El Diocesanos no se fía del colista

Están en un buen momento, posiblemente el mejor desde que arrancó la temporada, pero en el Colegios Diocesanos UCAVlo tienen muy claro, no se fían del Bupolsa, un ‘lobo con piel de cordero’. Los burgaleses son últimos, aún no saben lo que es puntuar y suman tantos partidos disputados como aplazados por culpa de la covid-19. El último de ellos la pasada semana ante el Real Burgos en un derbi que no pudieron jugar. «Han tenido problemas para entrenar, pero estoy convencido de que van a competir» señala José Alberto Fernández Somoza ante lo que les espera este domingo, a partir de las 16,15 horas, en San Amaro.

«Son un equipo que nada tiene que ver con lo que dice la clasificación» apunta sin tapujos Somoza. «Sus números engañan» insiste de puertas hacia dentro y hacia afuera ante un rival que salvo la goleada sufrida por la Segoviana (0-3), fue capaz de competirle al Real Ávila en el Adolfo Suárez y puso en más que serios problemas a la Arandina, que tuvo que esperar hasta el descuento para sacar adelante el triunfo (4-3). «Han competido de tú a tú con cuantos se han enfrentado» recuerda Somoza. Sin embargo los burgaleses arrastran un ‘debe’ demasiado complicado. Seis jornadas y tres partidos aplazados, dos de ellos en las últimas dos semanas. Una falta de ritmo y de chispa que deben saber aprovechar los colegiales, a los que les ha cambiado la sonrisa. El triunfo ante el Mirandés B la pasada semana llegó en el mejor momento. No sólo era la primera victoria en casa sino la reafirmación de que el equipo va de menos a más. De momento no miran la clasificación, desvirtuada por el covid-19, pero lo cierto es que de ganar pueden marcar una distancia interesante con la zona baja.