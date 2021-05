El Real Ávila inicia el camino a la nueva Segunda RFEF

Siete años esperando este momento. Siete años desde que el Real Ávila pisó por última vez un campo de fútbol con el cosquilleo en el cuerpo y el estómago agarrotado propio de las grandes tardes, las que a todos les gusta jugar y disfrutar.Porque toda la temporada, todo el trabajo, los entrenamientos, las charlas, los viajes... Todo se resume en estos momentos. Siete años han pasado (2014) desde que el Real Ávila de Borja Jiménez se cruzó con el Mérida UD. Demasiado tiempo para un equipo que durante una larga etapa de su historia hizo de los playoffs algo seguro aunque de resultado incierto. Desde aquel viaje al Estadio Romano, donde los de Bernardo Plaza nos sentenciaron, parece que ha pasado una eternidad en la que se pasó de pensar en el ascenso a la supervivencia. Porque el equipo cayó a la Regional de Aficionados en una etapa en la que hubo que reconstruirse en lo institucional, lo económico y lo deportivo para volver de nuevo a estar donde por nombre e historia le corresponde, la pelea por un ascenso que ya no será a Segunda B, una categoría que pisó por última vez en la 2002-03 y a la que ya no volverá. Porque a partir de ahora habrá que llamarla Segunda RFEF en una reestructuración del fútbol nacional que hace más necesario que nunca huir de la Tercera División. Siempre ha sido una necesidad, pero ahora es una urgencia. Y en la Segunda RFEF quiere estar el equipo del Adolfo Suárez. Lo quiere el club, que desde que arrancó la temporada se remangó en los despachos para volver a optar al ascenso, y lo quiere el aficionado.Por fin llegó, aunque no ha sido fácil en una temporada tortuosa, agreste... Pero nadie recordará los tropiezos del camino si finalmente se llega al destino deseado.

Arranca el playoffs de ascenso para el Real Ávila en el Área de Puente Castro este sábado a partir de las 16,00 horas y lo hace con un equipo convencido de sus opciones. Se les ha endurecido el ánimo y el espíritu a los encarnados tras una temporada en la que estuvieron desahuciados pero en la que María Hernández ha ido ganando adeptos a la causa –llegó en febrero tras la destitución de José Manuel Jimeno– a medida que la segunda fase de la competición –Grupo D– daba sus pasos. De menos a más, de las lágrimas en la derrota ante la Cultural Deportiva Cebrereña en una tarde en la que perdían definitivamente la oportunidad de luchar por el ascenso directo –un billete que se adjudicaron la Gimnástica Segoviana y el Cristo Atlético– a la arenga colectiva tras vencer al Atlético Tordesillas. «Que sí, joder, que vamos a ascender» les despidió el público del Adolfo Suárez en una tarde en la que aún no se sabía si los encarnados, terceros en el Grupo D, serían equipo de playoff. «Es una oportunidad que se nos brinda tras no conseguir el objetivo –ser segundos del Grupo D– pero que con el reglamento en la mano es nuestra» dejaba muy claro Borja Rubiato. Y el equipo está dispuesto a exprimir la oportunidad que se les ha dado. No se alcanzó la segunda plaza, la que daba derecho a uno de los dos billetes para las eliminatorias por el ascenso, pero la imposibilidad del Numancia B de disputarlos –su primer equipo finalmente se ha quedado en Segunda RFEF– les han dado un billete que se esperaba pero que nadie aseguraba. Se lo otorgó en los despachos el Juez Único de Competición de la RFEF. Llegados aquí, todo es posible.

Se han endurecido los encarnados en un camino que acabará en la gran final del 6 de junio pero que tiene su primera parada en el Área de Puente Castro donde ya espera el Júpiter Leonesa B, filial de la Leonesa. Los de Israel Martínez, inquilino en el banquillo desde que RamónGonzález fuera el elegido para tomar las riendas del primer equipo, llegan con el trabajo hecho. El ascenso no entraba en sus planes directos, pero es un dulce que no amarga a nadie. Un caramelo envenenado que puede espolear a un filial que tendrá a su favor el factor campo. No habrá partido de vuelta, no habrá 90 minutos en el AdolfoSuárez. Lo que pase, pasará en el Área de Puente Castro en un duelo entre dos equipos que han tratado de hacer de la eficacia en las áreas su tarjeta de visita. La rentabilidad del gol es el camino elegido por ambos. 35 goles ha marcado el equipo encarnado, 27 ha recibido a lo largo de la temporada. No son muy diferentes los números del cuadro leonés. 26 goles a favor, 23 en contra. «Son un equipo al que le definen sus números» pone sobre la mesa María Hernández. Nunca mejor dicho. «Encajan poco y les cuesta meter» señala el salmantino ante un filial que sobrevive como un bloque sólido y en el que algunos jugadores ya han debutado con el primer equipo en Segunda División. «Preveo un partido largo e igualado» ya avisa ante la más que probable situación de prórroga.

Llega en un buen momento físico el equipo de María Hernández, aunque preocupan las bajas. A las conocidas de Sito y Camilo se unen las últimas de Ruba –el técnico ya confirmaba tras el partido ante el Tordesillas que se perderá lo que resta de temporada– o Marcos Isla, lo que puede obligar a María Hernández a modificar sus planes. Recupera a Javi de Mesa y Rubiato, sancionados en el último duelo, pero preocupan las dolencias de Manu Moreira. «Tenemos muchos jugadores entre algodones». Y el extremo es uno de ellos.

En caso de empate, prórroga pero no penaltis

Insisten los dos entrenadores. «Puede ser un partido a 90 minutos o a 120». Hay que tener claro este año el formato de unos playoffs que no sólo tienen la novedad de que se disputan a un partido y siempre en campo del equipo con mejor clasificación en las anteriores fases, sino que llegan con otros detalles. En caso de empate durante los 90 minutos se disputarán dos prórrogas de 15 minutos cada una. Si acabados los dos tiempos extras se mantiene el empate entre los equipos, no habría penaltis y la victoria sería para el equipo con mejor clasificación en la fases previa. Es decir, a la Leonesa B le valdría el empate para pasar a cuartos.Al Real Ávila sólo le vale ganar.

El partido, en directoa través de La8 de Ávila

Tenían ganas los aficionados del Real Ávila de ver a los suyos disputar de nuevo un playoff de ascenso, aunque no podrán hacerlo como en otras ocasiones. El formato –a un partido y en campo del mejor clasificado– no sólo ha privado al Adolfo Suárez de acoger una eliminatoria, sino que en este primer partido el Júpiter Leonesa B, a través de la Leonesa, no ha cedido al equipo encarnado ninguna entrada de cortesía para los aficionados abulenses. Deberán seguirlo por otros cauces. Uno de ellos, la televisión. La8 de Ávila emitirá el duelo a partir de las 15,50 horas –también por internet– lo que permitirá a los aficionados poder seguir el partido que tendrá una importante presencia en las redes sociales así como en las páginas de Diario de Ávila, que ofrecerá una cobertura especial en la edición del domingo.