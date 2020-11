Instalación de módulos prefabricados en los centros de salud

Tal y como se anunció hace unos días desde la Consejería de Sanidad, ha comenzado en Ávila la instalación de módulos prefabricados para evitar que pacientes que tienen que esperar su turno, en especial ante casos de covid-19, en los centros de salud tengan que hacerlo al aire libre, particularmente ahora que las temperaturas son más bajas.

Durante este miércoles ya se pudo ver cómo se instalaban algunos de estos módulos en la capital, en concreto en el centro de salud Ávila Estación (SUAP) y en el Ávila Rural y Norte durante la mañana, estando previsto completar la parte de la capital por la tarde con la parte correspondiente al centro de salud Ávila Sur Este. Hay que recordar que ya en su día se instalaron en el Sur Oeste.

En total, serán 17 los módulos que se instalarán, en un proceso que se quiere tener terminado esta misma semana. Será, por tanto, no solo en la capital sino también en la provincia llegando a 15 puntos (en algunos irán dos). En el caso del medio rural, estos módulos estarán situados en los centros de salud de Arévalo, El Barco de Ávila, Burgohondo, Arenas de San Pedro, Cebreros, Lanzahíta, Las Navas del Marqués, Madrigal de las Altas Torres, Mombeltrán, Muñana y Piedrahíta.

Lo cierto es que la irrupción de la pandemia de la covid-19 ha supuesto realizar cambios en varias ocasiones en las instalaciones sanitaria. En este momento se trata de los centros de salud, con casetas (112 módulos cerrados y climatizados en toda la región) de 2,4 metros de ancho y de entre tres y ocho de longitud, según necesidades, con el objetivo de «humanizar» y mejorar las «obligadas» esperas de pacientes en el exterior de los centros de salud, según se dijo en su día desde la Consejería de Sanidad.

Ya en su momento se vieron, primero carpas y luego módulos, también en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles teniendo en cuenta todo el operativo que se tuvo que montar para la admisión de los pacientes, sobre todo ante la necesidad de tener circuitos diferenciados covid y no-covid. Allí se situaron espacios para triaje, admisión, personal y salas de espera.

También en la provincia se han puesto en marcha en algunos casos salas covid, para pacientes con sospecha de esta patología, como se ha podido ver, entre otros sitios, en Cebreros o recientemente en El Hoyo de Pinares

arcas de noé. Entre los diferentes recursos que ha sido necesario poner en marcha también se encuentran las llamadas ‘Arcas de Noé’, que son lugares que se ponen a disposición (en el caso de Ávila el hotel Las Leyendas) para personas que tienen dificultades para cumplir los aislamientos que imponen las autoridades sanitarias al ser positivos en covid-19. En Ávila solo han usado este recurso dos personas y ahora mismo no hay nadie.

Su objetivo es que estos lugares sean capaces de alojar, por tanto, a personas con una prueba de infección activa positiva en coronavirus, que sean asintomáticos y que por las condiciones que tienen en su vivienda o por motivos de carácter social no puedan hacer el aislamiento de forma adecuada.