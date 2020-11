Una brecha de 9 puntos

Llega la séptima jornada. Por delante todo un mundo, aunque en el ambiente y en la calculadora una realidad, el Real Ávila tiene ante sí la oportunidad de abrir hueco, distanciarse y afianzar aún más si cabe una segunda plaza a la que, de momento, cuesta encontrar otro candidato en firme que no sean los de José Manuel Jimeno. Aspira a ello el Real Burgos, tercero y rival de los encarnados este domingo en el Adolfo Suárez a partir de las 17,00 horas. «Si fuéramos capaces de ganar lograríamos abrir una distancia de nueve puntos. Estamos hablando de tres partidos. Hay que remar mucho y muy bien para recuperar ese terreno» reconoce José Manuel Jimeno ante lo que pueden conseguir. No es sólo por el ahora, por la segunda plaza, sino por las repercusiones que puede tener después. «El colchón de puntos que vayamos haciendo es fundamental, pero también por los puntos que se acumulan de cara a la futura fase». Nadie pierde de vista que a la fase de ascenso se pasa con lo sumado ante los rivales que te acompañan. Este año hay partidos y puntos que pueden tener un valor doble. Oportunidad para los de José Manuel Jimeno pero no menos para los de Daniel Santos. Con dos partidos menos en su casillero que los encarnados, las cuentas también les salen. Una victoria en el Adolfo Suárez les lanzaría a la zona alta.

El triunfo en Soria sentó especialmente bien a los encarnados tras dos jornadas consecutivas sin ganar. «Llegamos en las mejores condiciones» comenta el técnico de cara a un partido en el que a las bajas conocidas de Sito y Camilo se han unido Ortiz, con problemas en el abductor, y Manuel Sánchez por motivos familiares. Moverá el once para medirse a un Real Burgos «muy compacto, con jugadores de oficio y que concede muy poco» avisa el madrileño ante un rival que está sabiendo sacar partido a sus limitaciones en ataque. Cuando marca, gana. «Tratarán de aprovechar nuestros errores». Un buen aviso para un equipo que en los últimos partidos tiende a resolver el marcador en las segundas partes. Los de Daniel Santos no son buenos compañeros para las ‘malas’ costumbres.

«Lo ideal sería sufrir menos, pero también está el rival»

Le ha costado entrar en los partidos en las últimas jornadas al Real Ávila, que empató ante la Arandina en el descuento y ganó al Numancia B en los minutos finales. «Lo ideal sería sufrir menos. Todos los equipos salimos al terreno de juego con esa intención. Cuanto antes puedas encarrilar un partido y ponerlo a tu favor sería lo ideal, el guión perfecto para cualquier entrenador, pero enfrente están otros once futbolistas que también hacen los suyo y no siempre se ponen las cosas de cara. A día de hoy, salvo en Segovia, hemos sido capaces de ser protagonistas. El balance en líneas generales es optimistas».