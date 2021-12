El Lienzo norte acoge la V Exposición Felina

Ávila volverá a ser este fin de semana capital mundial felina.

Después de que el pasado mes de septiembre la ciudad recibiera la IV Exposición Internacional Felina que organizaba la AsociaciónFelina Española (ASFE), la ciudad acogerá los días 4 y 5 de este mes la quinta edición de este encuentro.

Así lo anunciaron este miércoles la concejal responsable del área de Medio Ambiente, Julia Martín, y el responsable de la organización del evento, el abulense David Hernández, que explicó cómo, en realidad, la feria debería haberse celebrado en Madrid. Pero por motivos de permisos, eso iba a ser imposible, y Ávila se ofreció a acoger de nuevo una cita que, en esta ocasión reunirá en el Lienzo Norte a unos 130 ejemplares de hasta doce razas diferentes.

«Se trata de un evento que está ya muy integrado en la oferta medioambiental de Ávila», reflexionó por su parte la concejal abulense, que define a la ciudad como «un referente» para los amantes de los gatos.

campeón del mundo. Así pues, entre el sábado y el domingo será posible conocer animales imponentes.Incluso alguno campeón del mundo, como el ejemplar que estará presente en Ávila y que acaba de regresar de la exposición mundial celebrada en Italia con un título bajo el brazo.

Quizá sea este animal el que se haga este fin de semana con el premio 'Best of the best', que reconoce al mejor ejemplar de la feria y que tiene una dotación económica de 200 euros.

Éste se elegirá entre los cuatro finalistas de los concursos que se organizarán para cuatro categorías establecidas, en función de la edad y de los tipos de pelo.

En esta cita, además, la Fundación BCL premiará también, con el objetivo de promover la integración animal en la familia, al gato más anciano de la muestra y al mejor gato común. Y es que, como habló Hernández, a este tipo de muestas no sólo acuden gatos de raza o con pedigrí, sino todo tipo de animales.

La V Exposición Felina, como decíamos, se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en el Lienzo Norte. El precio de la entrada es de tres euros para los adultos. Los menores de doce años y los jubilados podrán acceder a las instalaciones de manera gratuita.