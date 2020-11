Llorián alcanza los 250 partidos con el Real Ávila

El partido ante el Numancia B en el CD Francisco Rubio no sólo dejaba encima de la mesa los tres puntos y un triunfo que celebrar, sino una cifra importante para uno de sus jugadores, Andrés Llorián. El capitán del equipo alcanzaba los 250 partidos disputados con la camiseta encarnada. «Es algo que nunca me hubiera imaginado el día que llegué» señala el jugador sobre la cifra obtenida. Y puede sumar muchos más. Porque el asturiano tiene contrato hasta 2023, el año del Centenario, un momento al que le hace especial ilusión llegar siendo el capitán del equipo. «Aunque no sea de lateral, aunque sea de central, si las cosas salen bien llegarán más partidos» augura. Aún recuerda el jugador su llegada en 2012.Desde entonces ha podido vivir de todo, «momentos buenos y malos», desde la disputa de un playoff de ascenso a Segunda B, el último que ha vivido el equipo, al descenso a Regional de Aficionados o el retorno a Tercera División. «No tengo palabras para agradecer todo lo que he podido vivir aquí» valora un jugador que recuerda que a su llegada venía en un momento complicado como futbolista. «No era desilusión, pero sí falta de ganas». Aquí las recuperó, en un club y una ciudad «que han sido como una telaraña.Cuando te atrapa ya no puedes salir». Y aquí seguirá al menos hasta 2023.