Igea apuesta por mantener las restricciones actuales

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, apostó hoy por mantener las restricciones actuales frente a la COVID y se mostró "moderadamente optimista" sobre la evolución de la nueva ola, que, vaticinó, habrá finalizado antes de la Navidad, para dar paso a otra tras las fiestas porque "habrá mucho movimiento".

Francisco Igea explicó que ni desde el Consejo Interterritorial ni en el Ministerio de Sanidad se plantean escenarios restrictivos como en otros países de Europa, y consideró que hay que intentar "mantener la prudencia estas semanas" aunque esta ola "no va a ser ni parecida" a las anteriores.

El dirigente político advirtió de que no hay que asustar la gente pero tampoco relajar las medidas, y expuso que si se mantiene la campaña de vacunación y la prudencia, con la limitación de aforos, las mascarillas, las distancias y la ausencia de actos multitudinarios, junto al uso de los test de antígenos si se tienen síntomas, se puede mantener el nivel de actividad actual.

Igea expuso que la curva de esta pandemia es diferente con una pendiente "distinta" aunque insistió en pedir a la gente que estas navidades no cometan los mismos errores que en el pasado, y mantengan actividades sociales "dentro de los razonable".

El vicepresidente argumentó que la población lo ha pasado muy mal pero "toda pandemia tiene un límite, se acaba pasando", y aunque asumió que "no hay que ser un descerebrado", y cualquier escenario es posible, insistió en mostrarse moderadamente optimista. "Mantengamos la actividad en los limites actuales, mantengamos la calma, mantengamos las restricciones que tenemos", dijo, para afirmar que "no vamos a vivir lo que hemos vivido ni lo que están viviendo varios países en Europa", en relación a Austria, Bélgica y Países Bajos.

Francisco Igea agregó que medidas como el pasaporte y otras restricciones "no parece que hayan funcionado" y constató que en España, un país vacunado, "la incidencia no parece que vaya a alcanzar los picos que en esos países y nuestra situación hospitalaria no parece que va a sufrir". "Pero todo es posible, mantengamos una actividad prudente, restringida, mantengamos la distancia y la mascarilla", aseveró.

Con todo, también asumió que la gripe también puede condicionar la situación hospitalaria, por lo que incidió en que "prudencia, distancias, sentido común, aforos limitados, test de antígenos y vamos a esperar". Igea reconoció, no obstante, que la ciudadanía es "muy consciente" de la situación, y se felicitó porque no se celebrará la nochevieja universitaria.

Por último, se congratuló porque ya han vacunado, dijo, a más del 70 por ciento de los mayores de 70 años, con terceras dosis; y van a inocular a los mayores de 60, para pedir prudencia a las personas con riesgo especial.