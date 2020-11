La Cebrereña sigue buscando el gol y su primera victoria

No está siendo un inicio de temporada sencillo en El Mancho Ángel Sastre. Cuatro jornadas ya suma la Cultural Deportiva Cebrereña, dos menos que algunos de sus rivales por culpa de la covid-19, pero sigue sin llegar la necesaria primera victoria del equipo, que este fin de semana viajaba a La Granja con el objetivo de rubricar las buenas sensaciones que habían dejado los últimos partidos. Sin embargo el resultado no les acompañó. De nuevo los de Pepe García gozaron de ocasiones para haber logrado el premio, en especial en la primera mitad, pero de nuevo les faltó la suerte y la eficacia de cara a puerta. David Terleira, Guille o Titi las tuvieron, pero no las materializaron. Y es que la falta de gol se ha convertido en una tónica peligrosa en este arranque de temporada. De momento se muestra tranquiloPepe García, que sabe de ello. Prefiere poner el acento en lo que está haciendo bien el equipo para crecer desde lo positivo, aunque sabe que toca ir afinando. Porque las semanas pasan y esta temporada, aunque no lo parezca, la competición corre más que nunca.

Y la derrota ante La Granja es de las que pueden pesar.Los segovianos, que ya ganaron al Diocesanos, repitieron ante la Cultural Deportiva Cebrereña, dos de los rivales con los que presumiblemente se verá las caras en la fase de permanencia.Este año los resultados con rivales directos, aquellos que te acompañen de fase, tienen un valor ‘doble’. Necesita reaccionar el equipo de Pepe García, afinar en las áreas, allí donde se ganan y pierden los partidos. La próxima semana se medirán al Almazán en La Arboleda, un campo en el que este curso los sorianos no han fallado.