NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1

SNK regaló el Samurai Shodown 2 que salió en Neo Geo al reservar el nuevo capítulo de la serie que está a punto de salir y ha ido añadiendo al catálogo de Switch otros juegos que salieron en los 90 en su antigua consola: SNK Gal’s Fighters, King of Fighters R-2, The last Blade: Beyond the Destiny, Fatal Fury First Contact y SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium. Ahora reúne todos estos títulos en un cartucho y le añade otros cuatro: Metal Slug 1st Mission, Metal Slug 2nd Mission, Dark Arms: Beast Buster 1999 y Big Tournament Golf. Se pueden jugar en batallas contra otros jugadores y es posible elegir que tengan aspecto monocromo y se podrán ver los modelos 3D de los juegos originales y sus cartuchos.