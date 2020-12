La eterna polémica de las manos en el área

Malestar y un sinfín de comentarios son los que ha desatado la jugada en la que Sergio Ramos toca con el codo un balón perfecto para Muto en el encuentro del Real Madrid contra el Eibar. El hecho de no señalarse penalti en contra de los merengues sigue trayendo cola. Sobre todo, porque el bloque merengue prolongó su racha de victorias en Ipurúa al derrotar a los vascos por 3-1, y alcanzó así al Atlético de Madrid en la cima de la clasificación.

Pero sin dudas el momento clave del cotejo sucedió cuando restaban 10 minutos para la culminación del encuentro en el que el cuadro local caía por 2-1 y tenía acorralado al cuadro blanco.

Un centro al segundo palo fue perfecto para Muto que contactó el balón con la cabeza y este tocó luego en el codo de Sergio Ramos, que había saltado adelante suyo. La acción siguió pero luego el juego fue detenido porque el VAR esperó para analizar las imágenes. Sin dudas, el esférico golpeó en el brazo del zaguero español y esto provocó que la acción se diluyera porque salió del área y luego fue despejado.

Sin embargo, desde la cabina entendieron que la posición del brazo era natural, por lo que no debía convalidarse el penalti favorable al Eibar.

Pese a las quejas del conjunto ‘armero’ y la reacción en las redes de los seguidores de la Liga que exigían la pena máxima, esta no se señaló y minutos después Lucas Vázquez festejó el 1-3 definitivo.

Tras el encuentro, Dani Carvajal admitió que no tienen «claro»cuándo es mano y cuándo no. Recordó acciones como una que señalaron penalti a Nacho Fernández u otra ante el Athletic de Ander Capa, esa misma semana, en la que no lo decretaron. «Se debería aclarar (el criterio) tanto a favor como en contra», declaró.

Por su parte, el técnico del Eibar, José Luis Mendilíbar, al término del partido se mostraba resignado ante la ambigüedad de la normativa respecto a las manos.

«No sabemos cuándo se pitan. Da la casualidad de que se ha tomado la decisión en 20 segundos cuando normalmente están dos o tres minutos con imágenes a cámara lenta, ven muchas tomas y en esta ocasión han decidido rápido», lamentó. El preparador comentó que para él debió ser pitado y que era sancionable incluso para Sergio Ramos, quien dice lo comentó con otros jugadores en Ipurúa. «A mí me ha parecido penalti y creo que a Sergio Ramos también le ha parecido penalti, porque lo ha estado comentando con jugadores nuestros y de su equipo», señaló en la posterior rueda de prensa.

Koeman se posiciona

La polémica está servida y hasta en el máximo rival de los merengues se muestran contundentes. El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, consideró que el árbitro del Eibar-Real Madrid debió pitar penalti y agregó que, «si preguntas, nueve de cada 10 personas de Madrid dirían que es penalti». «Yo he visto la jugada y, para mí, es penalti», aseveró.

El técnico azulgrana se mostró desconcertado ante el criterio arbitral del VAR cuando se producen unas manos en el área. «La mayoría no entiende porque unas veces son penalti y, en otras, no lo son», recalcó.