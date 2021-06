Recurso por la privatización de la lavandería del hospital

UGT ha presentado un recurso de reposición ante la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila ante la imposibilidad de acceder al expediente por el que se tramitó por emergencia la privatización del servicio de lavandería. Se trata de un procedimiento adjudicado hasta el mes de octubre y que después continuará con una nueva adjudicación, ya hecha por procedimiento ordinario. Según se dijo en su día se tomaba esta decisión después de que los espacios de la lavandería se utilizaran por las obras para la instalación de la unidad satélite de radioterapia en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

Desde UGT se asegura que se pidió tres veces acceso al informe que se les ha denegado esta información, de ahí la decisión de presentar el recurso. Ahora esperarán la respuesta de la Gerencia antes de tomar otras decisiones.

Desde el sindicato se deja claro que lo que se impugna no es la adjudicación en sí sino la tramitación que se ha hecho del expediente al utilizar la vía de de emergencia del artículo 120 de la Ley de contratos del sector público, que consideran que no es aplicable en este caso porque es ante acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional.

Pero para ellos “la única catástrofe que tenemos en Ávila es tener unos políticos tan patéticos y mediocres, que lejos de luchar por el beneficio colectivo de los abulenses buscan el menor resquicio para aprovecharse de lo público y privatizarlo a la menor ocasión”.

Tampoco están de acuerdo con el nuevo pliego de contratación por vía de procedimiento abierto que ha publicado la Gerencia para continuar con la lavandería privatizada una vez que acabe el actual contrato de emergencia. Aquí hacen referencia al informe de insuficiencia de medios que certifica la jefa de Servicios Generales y Hostelería, y donde se indica que no puede atender el servicio porque tiene una lavacentrífuga de 50 kilos rota y que el resto de equipos requiere renovación.

Además se habla, de que no hay plantilla suficiente para dotar el servicio de lavandería de recursos humanos necesarios, lo que se produce, argumentan desde UGT, porque los han despedido. En cuanto al resumen de las razones por la que se quiere justificar la “externalización” en el que se afirma que el servicio se prestaba de “forma mixta (con medios propios y con un contrato externo)” no saben de donde se han sacado esta forma mixta. Se añade que falta plantilla en categorías específicas, lo que vuelven a negar desde el sindicato, y falta de equipos técnicos con capacidad suficientes, ante lo que dicen que “si han enviado todas las lavadoras a la chatarra desde luego no van a tener equipos”.

En definitiva, hablan de “una chapuza de procedimiento” ante la cual piden la dimisión tanto de la gerente de Asistencia Sanitaria como de la consejera de Sanidad, mientras temen que este sea un paso para nuevas privatizaciones, por ejemplo en cocina o con los celadores.