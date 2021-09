El Celta se llevó este lunes tres puntos vitales en su duelo en Balaídos ante el Granada, gracias a un gol en el minuto 94 de Denis Suárez que se llevó un protagonismo que parecía destinado a los porteros de ambos equipos y que deja muy tocado a Robert Moreno, en el partido que cerró la séptima jornada de LaLiga Santander 2021-2022.

El mediapunta gallego solucionó para los de Eduardo Coudet un encuentro demasiado tenso por lo que había en juego para ambos pese a estar todavía en el inicio del campeonato y cuando todo hacía indicar que se daría un reparto de puntos.

Sin embargo, al Granada se le volvieron a atragantar los minutos finales como ante el Valencia, el Betis y el FC Barcelona, y dejó escapar un punto que tampoco le ayudaba demasiado y justo después de haber gozado de dos buenas ocasiones para haber podido 'rascar' algo más.

Denis Suárez golpea al Granada en el descuento

Pero Dituro, clave ya la pasada jornada al detener un penalti a Roger Martí en el Ciutat de València, repelió un doble remate a Soro y Luis Suárez en lo que fue la mejor ocasión para los visitantes, junto a una en la primera mitad, también de Soro y con parada del guardameta local.

Este había acaparado el protagonismo que había tenido Luis Maximiano para el Granada. El portero portugués frustró a un nervioso Iago Aspas en un penalti de Domingos Duarte sobre Santi Mina, aunque justo después tuvo que abandonar el terreno de juego por un golpe.

El choque no tuvo excesivo brillo y si fue creciendo en su 'temperatura' con el paso de los minutos. El Celta llevó siempre la iniciativa y fue el que más pisó el área rival, pero no encontró premio hasta el minuto 94 cuando Denis Suárez recibió dentro del área con el partido roto y batió con un tiro cruzado a Escandell para permitir a los suyos coger aire con su segundo triunfo consecutivo y dejar en una delicada situación a un Robert Moreno que aún no ha hecho ganar al conjunto nazarí.