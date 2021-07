La ‘fumata azulgrana’ está a punto de producirse: Leo Messi y el Barça van a seguir caminando juntos a no ser que se tuerzan mucho las cosas. Yes que hay principio de acuerdo entre las dos partes, y según aseguraron ayer diversos medios, la ansiada firma tendrá lugar en breve, desde luego no esta semana.

¿Quién le iba a decir al aficionado culé hace poco más de un año que su máxima estrella, que manifestaba vía burofax que se iba, va a estar un lustro con la casaca blaugrana? El pacto al que parece que se ha llegado incluye cinco años de contrato.

En principio se había especulado con que el jugador firmaría dos años y que luego se iría a jugar a la MLS, seguramente en Miami, en el Inter. Sin descartar esta opción, porque el argentino puede romper su contrato después de la segunda temporada cobrando una prima de salida, el ‘crack’ valora ahora la opción de estar un lustro más en el Barça.

Las condiciones económicas del contrato harán que Messi cobre esta próxima temporada 20 millones netos, lo que supone una rebaja de más del 50 por ciento de su sueldo. Eso sí, cobrará una cantidad de prima de renovación por determinar. De esta manera se reduce la masa salarial que asfixia al club catalán, que intenta vender al máximo número de jugadores, algo de lo que ahora no tendrá que preocuparse tanto, ya que corría el riesgo de quedar desmantelado con tal de renovar a su capitán, que era el objetivo primordial.

El jugador, de 34 años, se ve con fuerzas para seguir en el fútbol de alta competición, si bien ya dejó claro en más de una ocasión que él quiere estar en un equipo campeón.

Lo que llama la atención es que Messi se haya reducido el sueldo un 50 por ciento, algo que tiene que servir de ejemplo para sus compañeros. Sí que es cierto que parece que hay ‘letra pequeña’ y cobrará más de forma espaciada.

Como dijo más de una vez el rosarino, el dinero nunca fue un problema en la negociación. Sí el tema de la fiscalidad, un asunto delicado porque ninguna de las partes quiere dar un paso en falso. Yes que, según algunos medios, el mayor temor del reciente campeón de la Copa América es verse de nuevo entrando en los juzgados. No se le olvida que hace ahora cinco años fue condenado a 21 meses de cárcel por fraude fiscal, ya que él y su padre (y representante) estaban acusados de defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda

Solo faltan flecos

Se trata, de momento, de un principio de acuerdo y no puede darse por cerrado de forma definitiva, pero está todo muy avanzado y sería muy raro que se torciera. Ahora toca que los abogados y asesores de Barça y del jugador acaben de pulir los detalles del contrato y cerrar los últimos flecos, algunos de ellos importantes. En ese sentido, no está previsto que el anuncio se haga en las próximas horas porque existe complejidad a la hora de redactar todos los detalles. Está previsto, según algunos medios, que el anuncio se produzca a final del mes de julio, si bien otros recalcan que la feliz noticia tendrá lugar mañana.

Todo pinta muy bien, aunque falta que el jugador, que está de vacaciones, acabe de revisarlo todo y dé su visto bueno, algo por lo que nadie teme porque el principio de acuerdo es firme.

La cláusula de rescisión del contrato será de 350 millones de euros, o eso es lo que han publicado algunos periódicos. Otros la elevan a 600. Lo único claro es que el sueño de los culés se va a hacer realidad.