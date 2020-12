En vigor la nueva ordenanza de autocaravanas

Ávila cuenta con una nueva ordenanza municipal, la que regula el estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda así como la zona de servicios para autocaravanas que desde hace unas semanas está funcionando en el aparcamiento trasero del Lienzo Norte. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó en su edición de ayer el acuerdo alcanzado en el Pleno del Ayuntamiento por el que quedaba aprobada de forma definitiva la Ordenanza Municipal Reguladora del Estacionamiento y Pernocta de Autocaravanas y Vehículos Vivienda, y regulación de la zona de servicios para autocaravanas, tras la incorporación a su texto definitivo de las enmiendas aceptadas respecto a las alegaciones formuladas en el periodo de exposición pública.

La ordenanza, que había sido aprobada de forma inicial en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 25 de septiembre, busca normalizar la presencia de estos vehículos de recreo haciendo compatible el disfrute de los atractivos turísticos de Ávila por parte de sus usuarios con la preservación de los legítimos intereses públicos, la seguridad, la defensa medioambiental, el reparto equitativo de las plazas de estacionamiento en el área y el fomento del turismo.

Como punto destacado, la ordenanza no impide en principio el estacionamiento de las autocaravanas en los lugares donde el resto de vehículos también puedan hacerlo. Así, se reconoce el derecho a los conductores de autocaravanas y vehículos vivienda a efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las vías urbanas en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo a excepción de los espacios prohibidos expresamente, siempre que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo. No obstante, en relación a este asunto el Ayuntamiento trasladaba hace unas semanas que está valorando las zonas donde se prohibirá el aparcamiento a este tipo de vehículos para tratar de evitar que se generen zonas alternativas de acampada al margen del aparcamiento del Lienzo Norte.

En cuanto a esa zona reservada para autocaravanas, la ordenanza ofrece una serie de normas y señala que el número de días de uso por parte de estos vehículos quedará limitado a un máximo de diez, aunque se deja abierta la posibilidad de acordar un tiempo superior.

Además, se establece la prohibición de instalar en la vía pública y, en especial en las plazas destinadas al estacionamiento de las autocaravanas y vehículos vivienda de enseres destinados a la acampada, tales como mesas, sillas o tendales, salvo en los lugares expresamente autorizados. Asimismo, queda expresamente prohibido sacar toldos, patas estabilizadoras o niveladoras, mesas, sillas o cualquier otro mobiliario doméstico ni exterior, así como desplegar cualquier otro elemento que amplíe el perímetro del vehículo en marcha. Cuando la autocaravana esté estacionada sin haber abonado el precio que autoriza el estacionamiento o cuando sobrepase el triple del tiempo abonado, el vehículo podrá ser denunciado por la Policía Local así como retirado al depósito municipal o inmovilizado mecánicamente.