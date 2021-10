El Real Ávila se queda el derbi ante un Diocesanos valiente

Real Ávila.

Christian; Llorián, Tena, Carlos Pascual, Tendero; Del Monte (Juanpe, 56'), Ortolá, Yeriel (De Mesa, 68'), Juli (Rober, 56'); Ivi (Rengel, 76') y Espada (Jou, 76').

Diocesanos.

Javi Hernández; Nacho (Diego Pose, 85'), Mario Hidalgo, Oli, Ruba; Quique (Meneses, 65'), Jorge Sánchez (Jorge Rodríguez, 81'), Ángel Encinar, Fer (Vicente, 85'), Sergio Mayorga (Sergio Alonso, 81'); Aitor.

Goles.

1-0 (8')Ivi

Árbitro.

Alejandro Obeja.

Mostró cartulinas amarillas a los encarnados Carlos Pascual y Espada; y al colegial Mario Hidalgo

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 7 de la Tercera RFEF disputado en el Adolfo Suárez.

El Real Ávila se quedó con el derbi en una tarde de eficacia y supervivencia ante un Colegios Diocesanos UCAV que esta vez sí dio la cara, aunque se quedó con las ganas de más el equipo de Somoza. Y lo mereció. Porque en una tarde en la que Ivi puso por delante a los encarnados antes del primer cuarto de hora de partido, los colegiales supieron minimizar a los encarnados y llevarles a su área, donde terminaron achicando agua alrededor de Christian, providencial cuando Aitor, en un mano a mano, y Ruba, de cabeza, quisieron reclamar para los suyos el premio al esfuerzo. Tres puntos que se quedaron en casa de un Real Ávila que, por momentos, perdió la identidad que exhibió en otros partidos pero que mantiene el pulso con Júpiter Leonesa B y Tordesillas tras una tarde de mucho trabajo. La Tercera también obliga a tardes así.

Qué poco necesitó y qué poco tardó el Real Ávila en inaugurar el casillero en un partido en el que no salió con la intensidad de días atrás pero que en la primera recuperación que tuvo, lanzó la dentellada. Falló en la salida el equipo colegial y se lanzaron en avalancha los encarnados. En un par de toques se plantó Espada en la frontal. El '11' levantó la cabeza para ver que Yeriel, de nuevo titular, entraba con todo por banda izquierda. Su recorte sobre Nacho fue poco vistoso pero funcional. Sin el lateral delante, disparo duro sobre la meta de Javi Hernández, que paró de primeras pero dejó el balón suelto. Ivi, muy atento, siguió la jugada para rematar a puerta vacía (1-0) y poner a los encarnados por delante.

El gol no cambió el escenario. Seguía el balón en los pies del Diocesanos pero era el Real Ávila el que seguía dando más sensación de peligro. Cada error de los colegiales era un amago de contra. Reclamó el Diocesanos –minuto 22– posible mano de Ortolá cuando Mayorga, tras recoger el rechace en la frontal, estrellaba el balón en el cuerpo del centrocampista. El partido estaba espeso. Ni el Real Ávila necesitaba acelerarlo ni al Colegios Diocesanos, aún con la necesidad de encontrar el gol, le interesaba un duelo a ida y vuelta en un campo tan grande. En esas los de Rubiato tienen las de ganar. Buscó el 2-0 Espada en una nueva contra lanzada por Ivi, que le sirvió el centro desde el lateral. Falló el andaluz, que no suele perdonar.

Aunque sonara extraño, el gol tan temprano no le sentó nada bien a un Real Ávila de bajón. El equipo estaba sin energía ante un Colegios Diocesanos que tenía el peso del partido, que sumaba un córner tras otro pero que no terminaba de inquietar a Christian. Era el 40' y Rubiato mandaba ya calentar a Rober, un jugador de pulsaciones altas, las que no tenía un partido que llegó al descanso de forma tristona.

El comienzo de la segunda mitad no varió la tónica de un duelo en el que seguía mandando el Colegios Diocesanos, un diesel, ante un Real Ávila que no terminaba de correr sobre el césped. Rober y Juanpe saltaban a la par. No sólo era un cambio de nombres, sino que buscaba Rubiato un cambio de ritmos en un duelo que seguía quemando minutos a paso cansino. El que no se cansa de buscar el gol es Espada. Nueva recuperación del Ávila y eslalon por el centro de Ivi, que culebreó entre todos y en la frontal cedía al andaluz, que entraba sin oposición. Su disparo –minuto 59– lo sacó con la puntera Javi Hernández evitando lo que hubiera sido el 2-0. Se quedó a un palmo Rober cuando el lanzamiento de falta de Yeriel se envenenó tras golpear en la barrera y con todos descolocados y el balón paseando por el área se lanzó a un remate que no llegó. Como no llegó –minuto 65– Aitor al pase al hueco entre Llorián y Tena que le lanzó Encinar. De seguido la tendría Meneses, que apenas había entrado en el césped se revolvió en el área para disparar sobre Christrian, que por fin estrenaba los guantes.

Se acercaba elDiocesanos, que encontraría la ocasión que tanto esperaba. Quiso sacarla jugada Ortolá y probó de su medicina el Real Ávila. Porque el valenciano perdió el balón ante la presión en la frontal, Meneses se giró y le puso a Aitor frente a frente ante Christian. Mal control del delantero, que aún así llegó para puntear ante el portero encarnado. Ya cantaban el gol los colegiales, ya lo lamentaban los encarnados, pero por sorpresa la mandó fuera. Fue la mejor ocasión, aunque volvería a tener otra. Salvaría el empate –minuto 80–Christian rectificando a un puño cuando el centro desde la banda de Nacho lo remataba Ruba y su cabezazo a punto estuvo de colarse por el palo largo.

Se lanzaba el Colegios Diocesanos UCAV a por un empate que había acariciado pero que no terminaba de conseguir. Los de Somoza estaban obligados a arriesgar ante un Real Ávila desaparecido en la segunda mitad. Apenas un par de arrancadas de Rengel y Rober, sin destino final, eran el currículo de los encarnados en una segunda parte en la que no quisieron soltar el botín. Se le marchó alto –minuto 92– el cabezazo a Encinar cuando remataba el enésimo córners de los colegiales, que murieron en la orilla.Pusieron contra las cuerdas a un Real Ávila pero no les llegó.