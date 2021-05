Sindicatos y oposición exigen «respeto» al Diálogo Social

Miles de trabajadores celebraron este Primero de Mayo en las calles de Castilla y León en el que reivindicaron los derechos y libertades para la clase obrera, pero sus demandas se centraron en la petición de respeto al Diálogo Social en la Comunidad y en el cumplimiento de la agenda social por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. La docena manifestaciones y concentraciones, bajo el lema ‘Ahora toca cumplir’, reunieron en Castilla y León a más de 3.000 personas según la Delegación del Gobierno y 14.000 según UGT. Las más multitudinarias, dentro de las restricciones de la covid, fueron las de Valladolid, León y Burgos, si bien desde Soria, Palencia o Salamanca se reclamó una apuesta por estos territorios y por la reindustrialización.

Una de las protestas más masivas, dentro de las restricciones marcadas por la pandemia, se celebró en Valladolid, con medio millar de manifestantes. En ella estuvieron presentes los secretarios autonómicos de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, quien lanzaron un mensaje a la Junta para que vuelva al consenso del Diálogo Social y abandone la «radicalidad». Este Primero de Mayo contó además con la presencia del secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca. En este sentido, demandaron a la Junta «dejar las declaraciones de los últimos días» y retomar el consenso en el marco del Diálogo Social. Mientras, instaron al Gobierno central a derogar las reformas laborales en vigor, aprobadas por el PP. «Es inaceptable que un Ejecutivo de izquierdas siga con una reforma laboral que da a los empresarios todo el poder en la negociación colectiva», trasladó el secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés.

Además, el líder sindical fue tajante al advertir a la Junta de que no se van a quedar parados y no aceptarán pacíficamente que «arrebate» las ayudas que se conceden desde hace doce años a los trabajadores de empresas en crisis ya que, en su opinión, no hay razones económicas en la Comunidad para hacer este recorte. «Nosotros no lo vamos a aceptar (....) se pierde la moderación, se entra en la radicalidad, se entra en el enfrentamiento y es inaceptable para nosotros», aseveró Vicente Andrés.

Más críticas

En la misma línea, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, reclamó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que «rectifique, escuche la voz de los trabajadores y regrese a la Mesa del Diálogo Social para cumplir los acuerdos y avanzar en las medidas que beneficien a Castilla y León». Tudanca, que participó en el acto organizado en Valladolid con motivo del Primero de mayo, recordó que la Comunidad «se ha enorgullecido» a nivel nacional de ser ejemplo de Dialogo Social y consenso, de «lograr avances conjuntos entre instituciones», pero Mañueco, prosiguió Tudanca, «ha quebrado esa confianza, fruto de la falta de palabra y de credibilidad». Fuera del ámbito regional, el líder socialista también se mostró convencido de que ha llegado el momento de derogar la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en 2012 y recordó al respecto que el Gobierno de la nación está llevando a cabo los avances necesarios para poder volver al punto de inicio.

Por su parte, el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, reivindicó «el valor de lo colectivo y la fuerza de la solidaridad» antes de centrarse en un mensaje en clave estatal.

Mañueco insiste en defender el modelo de concertación para la recuperación

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quiso aprovechar este sábado, 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para reivindicar su apuesta por el modelo de concertación regional como fórmula para que la Comunidad pueda encarar la recuperación económica y social tras la crisis derivada de la pandemia. En este sentido, aseguró que de la mano del Diálogo Social, con la colaboración público-privada y con los fondos europeos «se sentarán las bases de la recuperación del empleo». Así lo aseguró el presidente de la Junta a través de su cuenta oficial de Twitter donde escribió: «De la mano del Diálogo Social, la colaboración público privada y los Fondos Europeos sentaremos las bases de la recuperación del empleo». Asimismo, Fernández Mañueco destacó que el «buen» ritmo de vacunación y las medidas de protección hacen «que cada día» esté «más cerca la salida de la pandemia».