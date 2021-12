Los resultados del caso de Ómicron se conocerán en unos días

Los resultados del caso sospechoso de la variante Ómicron de una persona contagiada de COVID-19 se conocerán a finales de esta semana, una vez que finalicen los estudios que lleva a cabo el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En todo caso, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, destacó que la secuenciación se ha llevado a cabo ante una "duda" de un análisis de una PCR tras detectar un cambio "distinto", que se podría asociar a la variante Alfa u Ómicron. Precisó que no hay razones epidemiológicas fuertes que haga pensar que sea positivo.

Por ejemplo, explicó, que la persona infectada no había viajado a África. "Espero poderles decir que no hay casos de Ómicron en Castilla y León, a esta hora del día, porque ahora no se estudia ningún otro positivo sospechoso de esta variante", aseveró.

Tras la presentación de la Estrategia regional de prevención del suicidio, Casado reiteró, según recogió la Agencia Ical, que habrá casos de la variante Ómicron en la Comunidad. "Cuando una variante entra, creer que no va moverse es casi ciencia ficción, sobre todo si tiene potencia y acabara siendo la dominante", precisó. "Lo que hay que analizar es el impacto que tendrá en nuestro contexto, con una elevada protección de la vacunación entre la población".

Además, puso en valor del trabajo de los servicios de Microbiología de Castilla y León, con los que habla casi a diario. "Quiero trasladar la máxima confianza en el sistema de alerta por que, ante la más mínima duda, se secuenciará cualquier caso", concluyó.