Cs solicita la creación de plazas de aparcamiento reservadas

La implantación de cursos formativos en reanimación cardiopulmonar (RCP) a niñosy jóvenes de Ávila y crear plazas de aparcamiento de corta estancia frente a las asociaciones del tercer sector que así lo requieran serán las propuestas que Ciudadanos llevará para su acuerdo plenario a la sesión de este viernes, según ha in formado el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ávila, Carlos López.

Sobre la primera cuestión, «diferentes estudios muestran que la mejora de las tasas de RCP y supervivencia tras éstas vienen precedidas de un compromiso de las administraciones públicas en la formación de sus ciudadanos» ha defendido López, quien, por ejemplo, ha destacado que «se calcula que, para lograr un aumento estadísticamente significativo en los resultados de la RCP, al menos el 15% de la población necesita acudir a cursos especializados en esta materia y que estos deberían ser obligatorios».

«Los menores de edad también juegan un papel importante a la hora de actuar en estos casos», ha subrayado el portavoz de Cs, que considera que «el Ayuntamiento de Ávila tiene los recursos suficientes para que los cursos de de RCP los puedan realizar miembros de Protección Civil».

plazas de corta estancia. Con respecto a las plazas de aparcamiento de corta estancia, López ha recordado que, en la actualidad, «existen plazas reservadas a personas con movilidad reducida en las inmediaciones de muchas de estas asociaciones». No obstante, ha añadido, «estas plazas resultan claramente insuficientes al no dar respuesta a la alta demanda de muchas de ellas, ni a los usuarios que puedan no optar a este tipo de aparcamientos por distintas circunstancias».

Por este motivo, la formación naranja ha presentado esta moción, con la que buscan «estudiar y crear plazas de aparcamiento de corta estancia reservadas para los usuarios de instalaciones del Tercer Sector frente a aquellas asociaciones que lo soliciten y justifiquen su necesidad para dar respuesta a las características de sus usuarios», así como «una campaña de concienciación entre los abulenses para concienciar del buen uso de las mismas».

coalición pp-cs. Por último, y a preguntas de los periodistas, Carlos López ha dado su opinión sobre la posible coalición electoral PP-Cs que apuntó el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, asegurando que «ahora es una opción que vemos alejada. A nosotros nos han votado para estar en Ciudadanos. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar, terminar los programas electorales con los que nos comprometimos y hablar de las elecciones cuando toque».