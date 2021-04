No bajará el riesgo covid hasta el fin del estado de alarma

A pesar de que hace una semana la consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró que se podría estudiar una bajada del nivel de riesgo covid en Ávila dados sus datos (Ávila tiene indicadores para estar en nivel medio pero sigue en muy alto junto al resto de Castilla y León), finalmente esta decisión se retrasará, al menos, hasta el fin del estado de alarma.

Dijo la consejera que es cierto que Ávila y Zamora, ambas en nivel medio, han presentado «ciertas oscilaciones» pero aseguró que «tenemos que ser cautos» aunque, en principio, «si siguen a este ritmo después del estado de alarma se valorará si pueden pasar a nivel 3». Esto quiere decir que al menos hasta el 9 de mayo no habrá cambios aunque mejoren los indicadores. Sí que insistió en que a pesar de los datos no hay que tener una «falsa sensación de seguridad» y aseguró que Ávila «tiene buenos datos pero tiene una tendencia creciente. Por lo tanto, hay que ser, creo, muy prudentes y muy cautos porque no debemos retroceder en estos momentos» y evitar así «una extensión en muy poco tiempo».

Respecto a estos datos, lo cierto es que se ha vuelto a ver una bajada de la incidencia covid a 14 días, situándose en la provincia de Ávila en 118 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, sube la de siete días y se acerca a los 65 casos. Los datos son mejores en la capital a 14 días, con 104 casos, pero tienen una nueva subida a siete días, acercándose a 60 casos. En cuanto a hospitalización, hay 24 personas ingresadas por covid, 17 en planta del hospital Nuestra Señora de Sonsoles y siete más en la Unidad de Cuidados Intensivos, una cifra que está costando bajar. Hay en este momento 18 brotes activos y Ávila deja atrás una semana sin fallecidos por covid ni en hospital ni en residencias mientras que la anterior hubo dos decesos por esta patología.

En los colegios, se detectaron nuevos positivos, lo que en este caso llevaron a cerrar un grupo en el colegio Amor de Dios de Arévalo. En este momento hay tres aulas cerradas.

En la última semana se registraron en Ávila 106 positivos (12.403 en toda la pandemia), lo que significa una subida respecto a los 85 de la semana anterior pero sin llegar al pico de la tercera ola de una semana antes, con 121 casos.