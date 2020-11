El delegado confía en que Afávila encuentre la viabilidad

Afávila lanzaba este lunes a través de las páginas de Diario de Ávila una llamada de auxilio ante una situación económica complicada que les hace estar en la cuerda floja y por lo que aludía a las administraciones por si éstas pudieran hacer algo más. Preguntadas por ello, desde el Ayuntamiento recuerdan que es ésta una de las asociaciones que, integrada en el Consejo de Personas con Discapacidad, recibe subvención. En este sentido apuntaban que «se colabora con esta asociación en la misma medida que con el resto de asociaciones de la ciudad».

Por su parte desde la Administración Regional, el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero recordaba que el contacto con Afávila es «permanente» y que en los últimos tiempos había tenido dos reuniones casi consecutivas y con la presencia del gerente de Servicios Sociales, de Ángel Muñoz. Desde la Junta «conocemos los servicios que se prestan desde Afávila pero también todas sus singularidades que tienen que ver con sus centros, así como con la ampliación por la que han recibido una subvención directa de 200.000 euros y con las plazas concertadas». Entendía que vivimos tiempos difíciles, en referencia al covid y apuntaba que hay alguna otra línea para abordar esta situación como antes se ayudó para la distribución de EPIs y el suministro en el primer estado de alarma. «Apoyamos y respetamos la labor social que realiza Afávila y la valoramos y además estamos muy interesados en que continúe, pero no tenemos la posibilidad de hacer mucho más de lo que hemos hecho», asumía.

En otro sentido, se refería a las exigencias derivadas de la covid-19, de necesario cumplimiento en lo referente a las medidas sanitarias de aforos y distancias y «que puede estar provocando una dificultad añadida a todas las entidades, pero no podemos relajar esas medidas ni tomar otro tipo de decisiones».

La presidenta y la directora, afirmó para concluir: «Tienen nuestro apoyo y lo van a seguir teniendo, esperando que Afávila encuentre esa viabilidad económica porque es una entidad imprescindible para personas con demencia y que además es modélica. No es casualidad que haya recibido una ayuda de 200.000 euros en la anterior legislatura, tiene todo nuestro apoyo, pero los protocolos que tienen que ver con las ratios hay que cumplirlos». En ese sentido sacaba a la palestra que hay instrumentos como los expedientes de regulación de empleo que Afávila ha utilizado ya y ayudas específicas.

En cualquier caso, recogía las reivindicaciones y aseguraba que en la delegación de la Junta tiene la entidad su casa y «la presidenta lo sabe porque la relación es fluida y constante». Los momentos son complicados «esperemos que la situación vaya remitiendo y avancemos todos, también Afávila».