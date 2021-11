Un partido para sacar carácter

Momentos complicados para el Colegios Diocesanos UCAV. La derrota ante el Palencia no sólo fue abultada (4-0) sino que arrastró, por los resultados de otros rivales, a la última posición a los de Somoza. Toca levantar la cabeza, sacar carácter y afrontar un nuevo partido –16,00 horas– ante un rival que comenzó la temporada como se anunció durante el verano, como una exhalación, pero que no levanta cabeza desde su paso por el Adolfo Suárez.No parece el mismo este Atlético Bembibre, aunque el que fue, puede volver a serlo.Pero eso importa poco en el equipo colegial, obligado a mirarse en estos momentos más a sí mismo que a los demás. «Ahora mismo no estamos como queremos pero también es verdad que estamos a tres puntos del undécimo». Se agarran a lo positivo, y tienen a lo que agarrarse en el equipo colegial, en un momento en el que, ciertamente, la clasificación está sumamente comprimida. Un triunfo este sábado ante los leoneses volvería a situar a los colegiales en una situación mucho más amable que la posición de colista. «Una victoria lo cambia todo».

Partido para estar duros, intensos, concentrados, agresivos... «Es en lo que debemos basarnos. En nuestra personalidad y en nuestro campo». Serán las armas ante un equipo que, avisa, «puede venir con una racha mala de resultados pero tiene jugadores muy buenos y puede ganar a cualquiera». Una tarde para volver a ver al Colegios Diocesanos UCAV que hace unas semanas sumó ante el Almazán su primer triunfo en casa. «Somos capaces de hacer un buen partido, como ante el Almazán, y después un partido horrible. Cuando debía habernos reforzado la autoestima y la confianza, fue todo lo contrario». Se ha hablado en el vestuario, aunque «no hacen falta palabras». Ya fue castigo el resultado como para que este sábado el equipo salte al campo con otra actitud. Tendrán los colegiales una baja sensible en la ausencia de Encinar, pieza clave en el centro del campo. En Astorga tampoco estuvo y se ganó. «Somos capaces de cualquier cosa». Y este sábado quieren ser capaces de ganar al Bembibre.

Mucho frío y aviso de nieve a la hora del partido

Tarde de mucho frío en elSancti Spíritu la que espera no sólo al Colegios Diocesanos y Bembibre sino también a todos los aficionados que se animen en la tarde del sábado a acudir al partido.Una tarde de abrigo pero también de paraguas, porque los avisos de AEMET son poco halagüeños tanto para los momentos previos como para el propio partido. Entre el 95 y el 85 por ciento son las probabilidades de nieve y lluvia que se anuncian para esta jornada, en la que la cota de nieve se desploma hasta los 800 metros con una sensación términa de menos dos grados. Con alerta activada por riesgo de nevadas, será una tarde complicada.