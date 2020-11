Banda ancha para 66 pueblos abulenses

Se sabía, pero la pandemia lo ha hecho más palpable: el medio rural debe avanzar para que la extensión de la banda ancha sea una realidad y de algún modo propicie el teletrabajo, pero también el crecimiento personal, profesional y educativo, además del asentamiento de la población. Está claro que a los operadores en muchos casos no les salen las cuentas y por ello las administraciones deben salir al paso para lograr algo que en el siglo XXI ya debería estar implantado, pero como no es así, la Junta de Castilla yLeón y el Estado se han unido para conseguir que sea una realidad y que lo sea con plazos.En 2022, a finales, un total de 66 municipios abulenses podrán contar con ello, son las denominadas «zonas blancas» las que «por su orografía o por su baja densidad de población» no contaban con este recurso y que se han identificado para hacerlas avanzar en este sentido, apuntaba el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero. Ahora las dos administraciones han subvencionado a las operadoras para extender esa banda ancha y que se pueda navegar a una velocidad mínima de 300 megas, posibilitando de este modo lo que decíamos al principio y que son palabras del delegado, de Hernández Herrero.

Además, a esta línea de actuación con el Gobierno de España «va a seguir otra con las diputaciones (entre ellas la de Ávila) y que ya se plasmó en la firma de un protocolo el pasado mes de julio y que nos permitirá esta legislatura dar un paso firme para tener más oportunidades en el medio rural así como una mayor equidad entre todos los ciudadanos que tengan acceso a esa banda ancha», afirmaba el delegado.

Esos municipios que saldrán beneficiados del convenio con el Estado y las operadoras son Aldeaseca, Aveinte, Barromán, Bercial de Zapardiel, Las Berlanas, Bernuy-Zapardiel, El Bohodón, Bravos, Bularros, Cabezas del Pozo, Cabezas de Villar,Cabizuela, Canales, Cantiveros, Castellanos de Zapardiel, Cisla, Collado de Cotreras, Crespos, Donvidas, Flores de Ávila, Fuente el Saúz, Fuentes de Año, Gallegos de Sobrinos, Grandes y San Martín, Hernansancho, El Herradón de Pinares, La Cañada, Horcajo de las Torres, Langa, Mamblas, Mancera de Arriba, Mirueña de los Infanzones, Monsalupe, Moraleja de Matacabras, Muñico, Muñogrande, Muñomer del Peco, Muñosancho, Las Navas (en Ciudad Ducal y La Estación), El Oso, Palacios de Goda, Papatrigo, Peñalba de Ávila, Rasueros, Riocabado, San Bartolomé de Pinares, San García de lmos, San Juan de la Encinilla, San Pascual, San Pedro del Arroyo, Santa Cruz de Pinares, Santo Tomé de Zabarcos, Sigeres, Sinlabajos, Solana Del Rioalmar, El Tiemblo (en La Atalaya y Puente Nueva), Tiñosillos, Villaflor, Villanueva de Gómez, Villanueva del Aceral y Viñegra de Moraña.

Estas ayudas de Junta y Estado financian hasta el 70% de la inversión necesaria para poner en marcha los proyectos, dado que se desarrollan en zonas, fundamentalmente rurales, en las que resulta muy difícil conseguir rentabilidad suficiente sin la aportación de fondos públicos.

Los proyectos seleccionados, cuya ejecución deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2022, serán desarrollados por los operadores Adamo Telecom Iberia S.A. (en las provincias de Ávila, León, Palencia, Valladolid y Zamora) y Telefónica de España S.A. (en Burgos, Salamanca, Segovia y Soria). A nivel regional serán más de 800 núcleos los beneficiados.