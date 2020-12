La San Silvestre, para el CN Ciudad de Ávila

El Ciudad de Ávila A se impuso en la VI edición de la SanSilvestre de Natación Abulense, la prueba clásica de la natación navideña en Ávila que, por sexto año consecutivo, volvía a organizar el ClubNatación Abulense con éxito. Una edición reducida y adaptada a los tiempos del covid-19. Porque entre las medidas sanitarias para hacerla posible no sólo se redujo el tiempo de competición a una hora, sino que el número de componentes de cada uno de los equipos pasaba a ser de cinco más cronometrador. Todo ello en una mañana perfectamente organizada en dos turnos de competición de 60 minutos de duración cada uno, con seis equipos en cada uno de ellos y con un intermedio de limpieza y desinfección entre ambos para que este año la prueba pudiera ser posible. Cambios en la forma pero no en el fondo, porque la SanSilvestre de Natación mantuvo su formato, una prueba por relevos en la que cada uno de los componentes debía nadar 100 metros antes de dar el relevo a su compañero. Todo ello buscando sumar la máxima distancia posible en la hora de duración de la prueba.

Fue el Ciudad de Ávila A –Marcos Benito, JuanDaniel Blanco, Ángela Abad, Álvaro San Segundo y María Sacedo– el equipo capaz de alcanzar una mayor distancia. Concretamente fueron 5.150 metros en un tiempo de 59’13’’.Desde el primer momento de la prueba se puso en cabeza. Los primeros 500 metros los conseguía en 5’21’’ para comenzar a marcar distancias.Aunque siempre seguido de cerca por el CNAbulense A, a la postre segundo clasificado, su primera posición la mantuvo a lo largo de toda la prueba. Hasta los 4.950 metros llegaría precisamente el CNAbulense A (Alberto López, David López, José Luis Horcajo, Natalia Horcajo y Marta Martín) mientras que el Cisne SOS (Borja García, Laura Monfort, AdriánJiménez, Roberto Sáez y Azael Grande) era tercero con 4.700 metros en 59’47’’.

Hasta once equipos participaron en la matinal de natación. Cuarto puesto para el CNAbulense B, formado por Silvia López, Sara López, Lucía Gutiérrez, Nuria San Segundo y Miriam Martín; quinta posición para el CNRío Adaja C con Luis de Blas, HugoPérez, María Martín, Sandra Encinar y Lucas Herrero; sexta posición para el Triávila A con Ana, Chapi,Marta, Adrián y Bruno; séptima para elTriávila B con Eva, Fernando Escribano, Mercedes, Óscar y Luismi; octavo clasificado el CNAbulense C con Jimena Rodríguez, Alejandro Sánchez, Eloísa García, Álvaro Torres y Fernando Escribano; noveno puesto para el CNRío Adaja B con Leire Aldea, Jimena Sánchez,Irene Bermúdez, Andrea Paz y Samuel González; décima posición para Escuela Triávila con Sofía García, Marcos, HugoMedrano, Carlota Sánchez y Jorge Muñoz; y undécima plaza para el CNRío Adaja A con Daniela Ildefonso, Marco Budiño, Edurne Aldea, Thiago Malheiro y Sofía Malheiro.