Gabilondo asegura que el cambio está cerca

El candidato de PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido "un esfuerzo" a los trabajadores el próximo 4 de mayo y ha dicho que se está "muy cerca" de lograr un cambio.

En declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación del Primero de Mayo, Gabilondo ha defendido que hay "posibilidad de gobernar y ganar por el cambio necesario" en la Comunidad de Madrid.

"Podemos lograr esa mayoría", ha reiterado Gabilondo, acompañado por el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Gabilondo ha pedido un "esfuerzo" a los trabajadores para encauzar "una recuperación justa con empleo digno" y no una con "una derecha a la madrileña".

Por otra parte, Gabilondo ha tildado de "impresentable" el cartel de Vox sobre menores extranjeros no acompañados y ha expresado su apoyo al recurso de la Fiscalía de Madrid contra el archivo de la causa por la jueza de Instrucción número 53 de Madrid, que no había apreciado indicios de un delito de odio.

"La primera decisión judicial fue que no era un delito pero para nosotros, fuera o no delito, era impresentable", según Gabilondo para quien "hay cosas en la vida que están mal aunque no sea un delito", ya que ese cartel "atenta directamente contra la dignidad de estos menores porque los presenta como si fueran una amenaza a los derechos de los demás".

En esa línea, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado que el PSOE recurrirá también el archivo de la juez: "Vamos a ser proactivos, nos vamos a sumar a los recursos de la Fiscalía y este tema, sin duda, si tiene que acabar en el Constitucional, acabará".