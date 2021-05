Nuevo aire "Errejonista" en Podemos

La salida de Pablo Iglesias del Gobierno y de Unidas Podemos abre un abismo insólito para la formación morada, mientras en Moncloa, la parte socialista de la coalición minimiza el impacto que tendrá este cambio en el Ejecutivo, alejando el fantasma de una crisis en el Gabinete. La papeleta, por tanto, parece que recae casi exclusivamente sobre la formación izquierdista, marcada desde su fundación por el hiperliderazgo del exprofesor universitario y que, sin embargo, ahora debe afrontar el presente y el futuro sin quien fue, además de su secretario general, su candidato para todo: elecciones europeas, generales e incluso y como última aventura, regionales en la Comunidad de Madrid. Una cita con las urnas que acabó precipitando su abandono de la política.

Para solventar este adiós, Unidas Podemos quiere entregar su destino a una bicefalia que nadie se aventura a vaticinar cómo se entenderá. Por un lado, Ione Belarra, flamante nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, parece destinada a hacerse con el control del partido, ya que es la candidata de la dirección para la cita de Vistalegre IV, donde se renovará el núcleo duro de la formación. Por el otro aparece la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, quien se queda con el peso de los morados en el Ejecutivo, a pesar de no ser afiliada, ya que sigue perteneciendo al Partido Comunista. Pero no solo eso, también está llamada a ser la nueva líderes de Podemos de cara a las próximas elecciones generales. Y como tal está ejerciendo intentando dar nuevos aires al grupo confederal a través de dos propósitos: mirar a sus orígenes y dialogar con la gente, un discurso en el que algunos han visto reflejado a Íñigo Errejón.

Lejos de querer «asaltar los cielos», Díaz pide hablar de lo cotidiano y hasta de una transición ecológica. «La buena política es la de las pequeñas cosas», «hay que abrir un nuevo paradigma», «sabemos que la preocupación de un rider o cualquier trabajador es cómo pagar el recibo del alquiler de su vivienda» y en eso hay que estar aunque «no dé titulares», avisaba en su primera intervención ante su grupo en el Congreso tras el adiós de Iglesias.

Las claves de esa nueva política que Díaz propugna para su partido hace tiempo que las reivindica Más País, el partido del exidirigente morado Errejón: se puede gestionar para la gente, hay que dialogar con la sociedad y no olvidar de donde venimos. De hecho, el que fuera mano derecha de Iglesias no para de pedir «otra forma de hacer política» para hablar de lo «cotidiano» y no se cansa de repetir que «hay que perseverar, porque no siempre es lo que más atención suscita».

Más País ha hecho bandera del espacio verde, de la atención a la salud mental o de la conciliación, con un plan piloto para reducir la jornada laboral a cuatro días semanales. En el Gobierno, Díaz lanza su propuesta en este sentido: «El año que viene desplegaremos una ley maravillosa que es la Ley de los usos del tiempo», anuncia la vicepresidenta, que en su ideario introduce también la importancia de la transición ecológica para «que el planeta esté dentro de la sociedad».

La pregunta es si tras el sorpasso que ha dado Errejón en Madrid a los socialistas, los nuevos horizontes de Podemos responden a la necesidad de volver a los orígenes de la formación morada o a un mero cálculo electoral.

Mejor negociadora

El perfil moderado y dialogante de Yolanda Díaz nada tiene que ver con el de Pablo Iglesias, que «quiere jugar al parchís con piezas de ajedrez», señalan algunos socios de Sánchez en el Congreso que apuestan por saber adaptarse a las partidas que hay que negociar.

Por otra parte, es significativo que la vicepresidenta haya dado nuevos aires a su equipo con personas antes cercanas a Errejón, como Rodrigo Amírola, y a los Comunes e Izquierda Unida, como Josep Vendrell. Este último, jefe de gabinete de la ministra, proviene de Iniciativa per Catalunya Verds, y el primero, fue una de las figuras destacadas en los inicios de Podemos, cuando trabajó codo con codo con Errejón en la Secretaría Política del partido. Unas trayectorias que podrían evidenciar la impronta que Yolanda Díaz quiera dejar en Unidas Podemos y que han dado pie a especular sobre futuros acercamientos entre las distintas fuerzas de la izquierda.

Otros miran con atención los movimientos de la líder andaluza de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, que refundará en junio la coalición Adelante Andalucía, y que no ha descartado claramente una futura alianza con Más País, Cataluña en Comú y Compromís, partidos de los que ha dicho que tienen «mucho en común» con su proyecto.

De momento, Yolanda Díaz insiste en relanzar la legislatura tras pasar «lo peor de la pandemia» y quiere «mimar» a los socios parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.